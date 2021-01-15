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В Западной Африке открыт неизвестный вид летучих мышей

В Западной Африке открыт неизвестный вид летучих мышей

Группа ученых под руководством известного зоолога Нэнси Симмонс (Nancy Simmons) из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке описала неизвестный ранее вид летучих мышей, обитающий в горах Нимба в Гвинее.

Экспедиция ученых из Гвинеи, США и Германии в 2018 и 2019 годах обследовала естественные пещеры и заброшенные штольни в северной части горного хребта Нимба, близ границы Гвинеи с Кот-д’Ивуаром. Целью экспедиции было изучение видового состава летучих мышей. Особый интерес вызвал обитающий только в горах Нимба подковогуб Ламотта (Hipposideros lamottei), который признан Международным союзом охраны природы видом, находящимся под угрозой исчезновения. Значительная часть подковогубов живет в штольнях, которые люди перестали использовать с 1980-х годов. Сейчас многие штольни находятся под угрозой разрушения, и редкий вид может потерять среду своего обитания.

Но наряду с подковогубами Ламотта ученые встретили летучих мышей, совсем не похожих ни на подковогубов, ни на какой-либо иной вид, встречающейся в этом регионе. Они относятся к роду ночниц (Myotis). В мире насчитывается более ста двадцати видов ночниц, но лишь одиннадцать обитают в континентальной Африке, и только восемь из них распространены в тропической зоне южнее Сахары.

«Как только я посмотрела на них, я убедилась, что это что-то новое, — сказала Нэнси Симмонс. — Затем начался долгий путь документирования и сбора всех данных, необходимых, чтобы показать, что они действительно не похожи на какие-либо другие известные виды». С учетом морфологических, морфометрических, эхолокационных и генетических данных, включая сравнение с экземплярами из музейных коллекций, ученые дали описание нового вида, который они назвали Myotis nimbaensis в честь горного хребта, на котором он обитает. После подковогуба Ламотта это уже второй вид, который встречается только в горах Нимба.

Новый вид оказался сравнительно крупным по меркам ночниц: общая длина — 11,16–11,63 см, вес — 15,5–17 г. «Это потрясающее животное. У него ярко-оранжевый мех, и поскольку он был настолько необычным, мы поняли, что он не описывался ранее. Открытие нового млекопитающего — редкость. Это было моей мечтой с детства», — говорит Уинифред Фрик (Winifred Frick) из общества Bat Conservation International и Калифорнийского университета в Санта-Круз.

Описание Myotis nimbaensis опубликовано в журнале American Museum Novitates.

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По материалам: polit.ru

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