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Волгоградская область примет заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020»

Волгоградская область примет заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020»

С 25 января по 2 февраля в Волгоградской области пройдёт федеральный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России», сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

В нём примут участие 85 педагогов из всех регионов страны. Всероссийский конкурс «Учитель года России» проводится Минпросвещения России, учредителями конкурса также являются Общероссийский Профсоюз образования и АО «Издательский дом «Учительская газета».

Торжественное открытие заключительного этапа конкурса состоится в Волгограде 25 января. На следующий день стартуют конкурсные испытания. Они пройдут на площадках школы № 55 «Долина знаний» и городского Детско-юношеского центра. Помощь в проведении мероприятий окажут представители движений и проектов «Волонтёры просвещения», «Волонтёры Победы», «Волонтёры культуры».

Педагоги покажут своё мастерство в ходе прохождения конкурсных испытаний «Методическая мастерская», «Урок», после чего будут определены 15 лауреатов. По итогам испытаний «Классный час» и «Мастер-класс» жюри выберет пятерку призёров конкурса.

Финальное мероприятие пройдёт 2 февраля в обновлённом формате. В режиме пресс-конференции призёры ответят на вопросы интервьюеров – представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов. По итогам испытания из пятерки лучших учителей будет выбран победитель.

Заместитель Губернатора Волгоградской области Зина Мержоева подчеркнула, что на протяжении всего конкурса будут обеспечены необходимые меры безопасности, а также соблюдены санитарно-эпидемиологические требования, установленные Роспотребнадзором.

Для участников также подготовлены культурная программа, экскурсии по памятным местам Великой Отечественной войны.

В 2019 году преподаватель русского языка и литературы волгоградской школы № 55 «Долина знаний» Лариса Арачашвили стала победителем главного профессионального состязания учителей страны, а Волгоградская область была объявлена принимающей стороной конкурса в 2020 году.

Заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» в связи со сложной эпидемиологической ситуацией был перенесен на начало 2021 года. Серия установочных вебинаров для участников финала прошла 14–16 декабря 2020 года.

Учредители Всероссийского конкурса «Учитель года России» –Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО «Издательский дом «Учительская газета».

# Общество
По материалам: edu.ru

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