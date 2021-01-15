Выбор коробок для переезда

Роман Иванов

Трудно себе представить переезд без картонных коробок. Именно благодаря им мы можем правильно организовать и обезопасить транспортировку различных предметов домашнего обихода, которые будут перевезены по новому адресу.

Купить картонные коробки для качественной организации переезда вы сможете на сайте компании «Ронбел» по адресу https://ronbel.ru/. «Ронбел» является крупнейшим производителем всевозможных упаковочных материалов и клейкой ленты с различным логотипом. Компания осуществляет свою профессиональную деятельность уже более 7 лет и за такой значительный срок смогла зарекомендовать себя как надежный и проверенный партнер, который всегда предоставляет качественную упаковочную продукцию по самым низким ценам.

Лучший вариант упаковки для переезда

Люди довольно редко задумываются о том, какие картонные короба они используют при переезде. В результате зачастую получается порча имущества, когда, например, упаковка не выдерживает вес содержимого или попросту выскальзывает из рук. Только правильный подбор картонной упаковки способен обеспечить надлежащую сохранность упакованных в них предметов.

Основные критерии выбора упаковки

Короб из картона – это относительно легкодоступный продукт, повсеместно используемый для транспортировки различных грузов, продуктов, всевозможных изделий и материалов. Но не все картонки подходят для упаковки предметов при квартирном или офисном переезде. Выбирая упаковочный материал для переезда, обязательно обратите внимание на следующие особенности.

Толщина картона

Тут действует одно неоспоримое правило – чем толще картон, тем лучше. При перемещении различных грузов лучше всего подойдут короба из 5 слоев. Конечно, они немного дороже стандартных трехслойных, но обладают большей прочностью и, соответственно, устойчивостью. Поэтому наиболее разумным решением с финансовой точки зрения является упаковка наиболее ценных и тяжелых предметов в пятислойные, а менее ценные и легкие – в оставшиеся, изготовленные из трех слоев.

Размер коробки

При переезде пригодятся картонные коробки разного размера. Обычно рекомендуется упаковывать более тяжелые предметы (например, книги, посуду) в прочные, но меньшие по размеру коробки, а в большие – более легкие предметы (например, постельные принадлежности, одежду, обувь, игрушки и т.д.).

Больше информации вы сможете найти на страницах официального сайта компании «Ронбел» по адресу ronbel.ru.