Защита от огня или взлома: выбор типа сейфа

Роман Иванов





Перед приобретением сейфа следует внимательно проанализировать все факторы риска, грозящие вашему имуществу, которое вы желаете защитить с его помощью.

Если вы хотите предохранить вещи, ценные бумаги или драгоценности от повреждения высокими температурами, то предпочтение можно отдать огнестойким конструкциям. При необходимости застраховаться от кражи, лучшим вариантом станет взломостойкий сейф.

Особенности типов конструкций

Огнестойкость достигается благодаря использованию пенобетона, которым заполняется промежуток между стенками сейфов, изготовляемых из тонких стальных листов. При воздействии огня и жара на конструкцию эта прослойка обеспечивает защиту внутреннего содержимого. Пенобетон имеет низкую теплопроводность, и это свойство гарантирует сохранность хранимого.

Если вы решили купить несгораемыйсейф, то учитывайте, что от взлома эта конструкция защищает недостаточно надежно. Его прямое предназначение - предупредить губительное воздействия высокой температуры на содержимое.

Взломостойкость достигается благодаря целому комплексу факторов:

при изготовлении используются прочные материалы для каркаса - стальные листы толщиной 3-6 мм, а полости в стенках и дверце заполняются армированным бетоном;

на сейф устанавливаются надежные замки, практически не поддающиеся несанкционированному вскрытию.

Комбинированная защита

При необходимости предохранить имущество от обоих факторов риска стоит остановиться на огневзломостойких конструкциях, которые способны обеспечить комплексную защиту. Их каркас изготавливается по технологии, дающей гарантию сохранности содержимого при воздействии высокой температуры, их невозможно вскрыть с применением силы или инструментов.

Замки на таких конструкциях устанавливаются нескольких типов:

ключевые - дешевый и простой вариант;

механические кодовые - отличающиеся высокой степенью надежности;

электронные кодовые - несложные в эксплуатации, но дорогие по стоимости.

У каждого из типов существуют недостатки, которые нужно учитывать при приобретении сейфа. Потеря ключа повлечет за собой необходимость принудительного вскрытия конструкции. При использовании механического кодового замка требуется запоминание шифра, что может вызвать определенные неудобства для пользователя. Электронный работает на батарейке, его энергозависимость также считают существенным минусом.

Определяясь с типом сейфа и замка, проанализируйте все моменты, влияющие на удобство эксплуатации, и на то, насколько надежную защиту вы желаете обеспечить хранимому в нем имуществу.