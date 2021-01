Зейн Маик спровоцировал слухи о помолвке с Джиджи Хадид

Вадим Карасев

Сегодня Зейн Малик, несколько дней назад отпраздновавший свое 28-летие, представил третий по счету сольный альбом под названием Nobody Is Listening. Пластинка состоит из 11 песен, но особого внимания поклонников пока больше остальных удостоился один трек When Love's Around, записанный в дуэте с певицей Сид.

Эта лирическая композиция о любви спровоцировала целую волну слухов о возможной помолвке Зейна с 25-летней возлюбленной Джиджи Хадид. Дело в том, что в одной из строчек он, будто намекая на Джиджи, говорит, что она могла бы стать его женой.





Джиджи Хадид и Зейн Малик

Но ты нужна в моей жизни,Да, ты могла бы стать моей женой по-настоящему.Достаточно одной женщины, Чтобы понять, что значит любить,

— поет Малик в отрывке из новой песни.

Интернет-пользователи сразу активно принялись обсуждать, что бы могли значить эти строки в его новом романтическом треке.





Мне кажется, или он таким образом сделал Джиджи предложение?

Я хочу поскорее увидеть Джиджи женой Зейна,

Новый альбом Зейна — одно сплошное признание Джиджи в любви,

— делились мнениями поклонники в твиттере, также отмечая, что и другие треки с новой пластинки артиста изобилуют деталями его отношений с моделью.





Напомним, что с начала романа с Джиджи (пара начала встречаться в конце 2015 года) Зейн уже неоднократно посвящал треки своей возлюбленной. Модель и певец несколько раз делали перерыв в отношениях, однако снова сошлись в конце 2019 года и с того момента больше не расставались.





В конце апреля 2020-го, в самый разгар самоизоляции, в прессе появились слухи о беременности модели, которые она вскоре подтвердила. В конце сентября у Джиджи и Зейна родилась дочь, имя которой они до сих пор скрывают от прессы, а также не показывают ее лицо на снимках в соцсетях. Сейчас пара с малышкой пока живет в доме матери Хадид Иоланды и готовится к переезду на ферму, которую Зейн, по слухам, приобрел неподалеку от особняка семьи своей возлюбленной.





Джиджи Хадид с дочерью