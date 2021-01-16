25 000 нацгвардейцев направлены в Вашингтон: события ночи 16 января

Влада Некрасова

Около 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США будут переброшены в Вашингтон для обеспечения безопасности на инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, которая состоится 20 января. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении командующего Национальной гвардии генерала армии Дэниела Хокансона. «Министерство обороны дало согласие предоставить до 25 тысяч военнослужащих для поддержки обеспечения безопасности во время инаугурации избранного президента», — отметил он, добавив, что военнослужащие будут помогать Секретной службе США, отвечающей за безопасность на мероприятии.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) может уже на следующей неделе передать в Сенат обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на свои источники. Согласно конституции, сенаторы должны будут приступить к рассмотрению обвинений в адрес 45-го американского президента на следующий день после получения заключения. Сама Пелоси отказалась в пятницу на пресс-конференции уточнить, когда именно она планирует направить на рассмотрение Сената статью обвинения Трампа, утвержденную Палатой представителей. Сама верхняя палата возобновляет свою работу 19 января.

И.о. министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что «с профессиональным уважением» относится к российским военным, которые, по его словам, смогли хорошо выступить при плохих изначальных условиях. «Я с профессиональным уважением отношусь к тому, как они действуют. Думаю, что они очень хорошо разыграли очень плохие карты, которые у них были на руках», — сказал Миллер, стенограмму беседы которого с журналистами распространил в пятницу Пентагон. По его словам, Россия «полезным для себя образом» использует целый ряд нестандартных военных концепций.

Страницы действующего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instargram заработали после недавней блокировки. Ранее Марк Цукерберг, глава компании Facebook, писал, что страницы Трампа останутся заблокированными до тех пор, пока он не уйдет со своего поста. Инаугурация нового президента состоится 20 января. Аккаунт Трампа в Twitter остается заблокированным и не указывается в поисковой выдаче. Дональд Трамп пользовался им активнее, чем всеми другими социальными сетями.

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВВ-/А-3» со «стабильным» прогнозом, говорится в сообщении на сайте компании. «S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги России в иностранной валюте на уровне „BBB-/A-3“ и долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги в национальной валюте на уровне „BBB/A-2“. Прогноз по долгосрочным рейтингам — стабильный», — говорится в сообщении. В агентстве отметили, что неопределенность из-за пандемии и санкций США в отношении России остается высокой, однако стабильная политическая основа и уровень внешнего и внутреннего долга должны позволить России выдержать большинство возможных рисков.

16 января на Украине вступила в силу статья 30 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С этого момента вся сфера услуг должна перейти на украинский язык — сотрудники, в том числе супермаркетов, кафе и парикмахерских, будут обязаны начинать разговор с клиентами только на украинском. Лишь после этого разрешается перейти на любой другой язык, если с этим «согласны обе стороны». Кроме того, информация о товарах и услугах на ценниках, инструкциях, этикетках, маркировке и т. д. должна быть написана на украинском языке. При этом информация в письменном виде, представленная в заведениях, может дублироваться на другом языке. А на обслуживание на русском языке теперь можно официально пожаловаться.