5 верных народных мудростей на каждый день

Вадим Карасев

Народные мудрости — это не просто выдумки. Это реально работающие советы, которые основаны на приметах и наблюдениях наших предков. Эксперты рассказали о самых главных из них.

Порой недостаточно просто пользоваться талисманами на удачу. Нужно также жить по определенным правилам, которые актуальны для всех нас. Именно о таких правилах и мудрых советах пойдет речь далее.

Проводите уборку правильно

Не нужно подметать мусор после заката: если верить приметам, так мы выметаем деньги из дома. То же самое касается, например, уборки крошек со стола. Не стоит их сметать рукой — лучше вытереть стол влажной тряпкой.

Иногда бывают исключения, когда вы что-то рассыпали на пол — можно подмести сахар или рассыпанную крупу, но только не соль. Соль подметать неправильно: лучше собрать ее влажной салфеткой и осторожно выбросить.

Еще один важный совет, касающийся уборки: не стоит убираться и мыть посуду пред сном. Так в вашей жизни будет много новых забот. Убираться желательно по утрам или днем.

Начинайте утро с добрых слов

Наши предки считали, что день пройдет так, как вы его начнете. Это значит, что ваши первые слова должны быть добрыми и позитивными. Это касается даже мыслей. Не стоит, едва открыв глаза, сразу думать про работу или говорить про себя: «какой тяжелый впереди день», «не хочу работать».

Нужно встречать новый день с позитивом, оптимизмом и добротой. Нужно пожелать второй половинке или другому близкому человеку доброго утра. Себе в мыслях нужно сказать то же самое. Если человек живет один, он должен встать перед зеркалом и пожелать хорошего дня самому себе. Проснувшись, необходимо про себя сразу сказать: «Спасибо за новый день». Благодарность Богу или Вселенной будет услышана.

Не оглядывайтесь на неприятности

Это можно трактовать как совет о том, что не нужно думать о плохом. Также есть очень интересный и важный совет для той ситуации, когда вы покидаете какое-то неприятное место.

Например, вы поругались с человеком в очереди в больнице или в транспорте, не поделили что-то с кем-то на работе. Когда вы уходите из того места, где был конфликт, нельзя оборачиваться. Очень важно не возвращаться в это место до тех пор, пока вы не успокоитесь. Согласно приметам, если нарушить эти правила, можно навлечь на себя еще большие проблемы. Если вы обернетесь, то заберете проблемы этого места с собой.

Никогда не говорите о том, что вас раздражает

У каждого из нас есть какие-то раздражители — воспоминания, страхи, комплексы. Если вы хотите, чтобы эти вещи не имели над вами власти, обязательно старайтесь говорить о них как можно реже. Народная мудрость гласит, что если вы вспоминаете о проблеме, значит, она все еще имеет власть над вами.

Как только вы почувствуете, что неприятные мысли возвращаются, постарайтесь сразу же переключиться на что-то более приятное. Да, это может быть непросто, но стоит пробовать и тренировать свою волю. Если думать о плохом, то в жизни начнут происходить подобные вещи. Именно поэтому лучше не вспоминать ничего негативного.

Не говорите о своих победах посторонним

Не показывайте никому деньги, не рассказывайте, сколько их у вас, не хвалитесь победами. Всё это может спровоцировать появление зависти у окружающих, а зависть — это очень сильное и негативное чувство. Эксперты сайта dailyhoro.ru говорят, что оно может приводить к сглазу.

Всё самое хорошее должно быть достоянием вашей семьи. Оно не должно уходить за ее пределы. В противном случае вы почувствуете прирост проблем, неурядиц во всех сферах жизни.