Байден предложил кандидата на пост заместителя госсекретаря США

Алексей Вольцев

Избранный президент США Джо Байден выдвинул кандидатом на пост заместителя госсекретаря по политическим делам Викторию Нуланд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление команды политика.

Отмечается, что она активно участвовала в событиях 2014 года на Украине, в результате которых в стране сменилась власть.

В заявлении говорится, что Нуланд 32 года является уважаемым дипломатом, который пользуется доверием. Ранее она занимала пост помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. В 2013-2017 годах Нуланд курировала вопросы, касающиеся политики в отношении постсоветских государств.

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Кроме того, Байден предложил на должность первого замгоссекретаря США Венди Шерман. В документе ее называют «одним из наиболее выдающихся дипломатов страны». В администрации Обамы Шерман была замглавы американского внешнеполитического ведомства по политическим делам. Она участвовала в консультациях между США и Ираном в сделке по атому.

На пост замглавы Госдепартамента по вопросам демократии и прав человека претендует Узра Зия.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. По итогам голосования коллегии выборщиков, Байден набрал необходимые для победы 270 голосов, однако Трамп не признал поражения, обвинив демократов в мошенничестве.

Позже Конгресс утвердил результаты выборов, несмотря на массовые беспорядки, спровоцированные сторонниками действующего президента и в ходе которых погибло пять человек. Трамп заявил, что «гладко и безупречно» передаст власть Байдену.