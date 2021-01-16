Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Байден предложил кандидата на пост заместителя госсекретаря США

Байден предложил кандидата на пост заместителя госсекретаря США

Байден предложил кандидата на пост заместителя госсекретаря США

Избранный президент США Джо Байден выдвинул кандидатом на пост заместителя госсекретаря по политическим делам Викторию Нуланд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление команды политика. 

Отмечается, что она активно участвовала в событиях 2014 года на Украине, в результате которых в стране сменилась власть. 

В заявлении говорится, что Нуланд 32 года является уважаемым дипломатом, который пользуется доверием. Ранее она занимала пост помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. В 2013-2017 годах Нуланд курировала вопросы, касающиеся политики в отношении постсоветских государств. 

Палата представителей США объявила импичмент Трампу


Кроме того, Байден предложил на должность первого замгоссекретаря США Венди Шерман. В документе ее называют «одним из наиболее выдающихся дипломатов страны». В администрации Обамы Шерман была замглавы американского внешнеполитического ведомства по политическим делам. Она участвовала в консультациях между США и Ираном в сделке по атому.

На пост замглавы Госдепартамента по вопросам демократии и прав человека претендует Узра Зия. 

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. По итогам голосования коллегии выборщиков, Байден набрал необходимые для победы 270 голосов, однако Трамп не признал поражения, обвинив демократов в мошенничестве.

Позже Конгресс утвердил результаты выборов, несмотря на массовые беспорядки, спровоцированные сторонниками действующего президента и в ходе которых погибло пять человек. Трамп заявил, что «гладко и безупречно» передаст власть Байдену.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Бен Аффлек вспомнил о романе с Дженнифер Лопес: "Люди были чертовски злыми по отношению к ней"
Бен Аффлек вспомнил о романе с Дженнифер Лопес: "Люди были чертовски
Глупые приказы и губительный мир: Манукян «предъявил счёт» Пашиняну
Глупые приказы и губительный мир: Манукян «предъявил счёт» Пашиняну
ВС признал поход на футбол уважительной причиной для ухода с работы
ВС признал поход на футбол уважительной причиной для ухода с работы
В РПЦ призвали верующих в этом году не купаться в проруби на Крещение
В РПЦ призвали верующих в этом году не купаться в проруби на Крещение
ВКС перекинули на Новую Землю перехватчики для контроля Арктики
ВКС перекинули на Новую Землю перехватчики для контроля Арктики
Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря США
Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря США
Не надо так: 9 причин, по которым вещи изнашиваются быстрее
Не надо так: 9 причин, по которым вещи изнашиваются быстрее
Шведская журналистка рассказала о неожиданной проблеме жизни в Петербурге
Шведская журналистка рассказала о неожиданной проблеме жизни в
Лукашенко назвал причину затянувшихся протестов в Белоруссии
Лукашенко назвал причину затянувшихся протестов в Белоруссии
Лунный день сегодня 16 января 2021 года
Лунный день сегодня 16 января 2021 года
Страх и ненависть внутри Навального и вокруг него
Страх и ненависть внутри Навального и вокруг него
Битва платьев: Джоан Смоллс против Энн Хэтэуэй
Битва платьев: Джоан Смоллс против Энн Хэтэуэй

Топ на сегодня

Министр просвещения России и врио главы Республики Мордовия обсудили реализацию нацпроекта «Образование» в регионе
Министр просвещения России и врио главы Республики Мордовия обсудили
Школы всех 85 субъектов РФ возобновляют традиционный образовательный процесс
Школы всех 85 субъектов РФ возобновляют традиционный образовательный
Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе появились на публике
Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе появились на публике
"Вот такая какашка!": Киркорова рассмешили приплывшие к нему фекалии
"Вот такая какашка!": Киркорова рассмешили приплывшие к нему фекалии
Денежные переводы в Грузию в 2020 году достигли рекордного показателя
Денежные переводы в Грузию в 2020 году достигли рекордного показателя

Еще по теме

Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря США
Байден хочет вернуть Викторию Нуланд на высокий пост в Госдеп
Нуланд посетит Москву для переговоров по Украине
В государство Украину прибыл помощник госсекретаря — Демонстрация поддержки