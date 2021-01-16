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Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря США

Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря США

Виктория Нуланд, занимавшая про президенте Бараке Обаме пост помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии, и прославившаяся раздачей печенья на украинском Майдане, возвращается в большую политику.

Как говорится в сообщении на сайте команды Байдена, 16 января, избранный президент США Джо Байден, инаугурация которого пройдет 20 января, выдвинул ее на пост заместителя государственного секретаря по политическим вопросам.

«Байден назначит Венди Шерман заместителем госсекретаря, а Викторию Нуланд — заместителем госсекретаря по политическим вопросам, занимая вторую и третью по величине должности соответственно. Они были среди чиновников, выбранных для работы под началом нового государственного секретаря Энтони Блинкена», — говорится в сообщении.

Нуланд работала в Госдепартаменте более 30 лет, она также была постпредом США при НАТО и спецпосланником по Договору об обычных вооружениях в Европе.

Байден также выдвинул Брайана Маккиона, своего давнего помощника по внешней политике, на пост еще одного первого заместителя госсекретаря.

Также на должность замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности предлагается назначить Бонни Дженкинс. Она руководит организацией «Цветные женщины за продвижение мира, безопасности и трансформацию подхода к конфликтам».

В годы президентства Барака Обамы Дженкинс работала координатором программ по снижению угроз в Бюро по международной безопасности и нераспространению Госдепартамента США.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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