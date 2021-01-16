Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря США
Виктория Нуланд, занимавшая про президенте Бараке Обаме пост помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии, и прославившаяся раздачей печенья на украинском Майдане, возвращается в большую политику.
Как говорится в сообщении на сайте команды Байдена, 16 января, избранный президент США Джо Байден, инаугурация которого пройдет 20 января, выдвинул ее на пост заместителя государственного секретаря по политическим вопросам.
Нуланд работала в Госдепартаменте более 30 лет, она также была постпредом США при НАТО и спецпосланником по Договору об обычных вооружениях в Европе.
Байден также выдвинул Брайана Маккиона, своего давнего помощника по внешней политике, на пост еще одного первого заместителя госсекретаря.
Также на должность замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности предлагается назначить Бонни Дженкинс. Она руководит организацией «Цветные женщины за продвижение мира, безопасности и трансформацию подхода к конфликтам».
В годы президентства Барака Обамы Дженкинс работала координатором программ по снижению угроз в Бюро по международной безопасности и нераспространению Госдепартамента США.