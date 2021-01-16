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Бен Аффлек вспомнил о романе с Дженнифер Лопес: "Люди были чертовски злыми по отношению к ней"

Бен Аффлек вспомнил о романе с Дженнифер Лопес: "Люди были чертовски злыми по отношению к ней"

В начале 2000-х годов у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека был роман. Отношения пары были серьезными — влюбленные даже были помолвлены и собирались пожениться. Однако под венец они вместе так и не пошли и отменили свадьбу за несколько дней до назначенной даты.

В недавнем подкасте Hollywood Reporter Awards Chatter 48-летний голливудский актер вспомнил о своем романе с 51-летней певицей. По мнению Бена, к их союзу с Дженнифер люди относились очень несправедливо.


Люди были чертовски злыми. Они вели себя как сексисты и расисты. О ней писали такие подлые вещи, что, если бы это было в наше время, этих людей немедленно уволили бы за их слова. Но теперь ее хвалят и уважают за работу, которую она проделала, и за то, чего она достигла. И так, черт возьми, и должно быть!

— сказал Аффлек.


Пара Бена Аффлека и Дженнифер Лопес была очень популярной. По признанию певицы, сейчас ее отношения с бывшим бейсболистом Алексом Родригесом интересуют публику гораздо меньше, нежели ее роман с Аффлеком.

Тогда было гораздо хуже. Это было просто безумие. Теперь, по крайней мере, я могу хотя бы немного показать людям, кто я есть на самом деле. А тогда они просто верили всему, что читали на обложке таблоида. Очень часто это было неправдой или лишь отчасти правдой,

— признавалась она в одном из интервью.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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