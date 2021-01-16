Более 90 человек выписали в Буйнакске после отравления

Анастасия Иванова

Из больниц в дагестанском Буйнакске после массового отравления выписали 93 детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

«Ситуация в Буйнакске начинает стабилизироваться и находится под контролем регионального Минздрава. С момента вспышки отравления госпитализированы 188 человек. Выписаны 94 человека, из них 93 ребенка», — сказали в пресс-службе.

Число обратившихся к врачам с отравлением в Буйнакске возросло до 196

По данным ведомства, за сутки госпитализированы 24 человека, 20 из них — дети. Их состояние удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что дети в возрасте от двух до 13 лет с признаками отравления начали поступать в городскую детскую больницу Буйнакска с 9 января. Возбуждено уголовное дело. Работу школ в городе приостановили до 17 января. Позже стало известно, что специалисты Роспотребнадзора в Дагестане нашли возбудитель дизентерии в водопроводной воде Буйнакска.