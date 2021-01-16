Бутина призвала зеркально ответить на притеснения журналистов в Латвии
Член Общественной палаты России, руководитель проекта на RT «Своих не бросаем» Мария Бутина считает, что Россия должна применять зеркальные методы в ответ на притеснения русскоязычных журналистов в Латвии. Об этом пишет РИА Новости.
Как ранее сообщалось, русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и «Sputnik Латвия», предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии «Нарушение режима санкций Евросоюза», наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения. «Sputnik Латвия» и Baltnews связаны с медиагруппой МИА «Россия сегодня». При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. В России в рамках проекта «Cвоих не бросаем» в поддержку латвийских журналистов была запущена информационная кампания.
По словам общественного деятеля, «если они преследуют наших журналистов, то нужно ограничивать возможность работы на территории России их официальным СМИ».
Она отметила, что цель информационной кампании в рамках проекта «Cвоих не бросаем» — общественный резонанс, а также реальная помощь.
По ее словам, планируется еще ряд мероприятий, связанных с реальной помощью этим людям.
МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве России отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Москва ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.