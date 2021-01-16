Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Бутина призвала зеркально ответить на притеснения журналистов в Латвии

Бутина призвала зеркально ответить на притеснения журналистов в Латвии

Бутина призвала зеркально ответить на притеснения журналистов в Латвии

Член Общественной палаты России, руководитель проекта на RT «Своих не бросаем» Мария Бутина считает, что Россия должна применять зеркальные методы в ответ на притеснения русскоязычных журналистов в Латвии. Об этом пишет РИА Новости.

Как ранее сообщалось, русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и «Sputnik Латвия», предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии «Нарушение режима санкций Евросоюза», наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения. «Sputnik Латвия» и Baltnews связаны с медиагруппой МИА «Россия сегодня». При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. В России в рамках проекта «Cвоих не бросаем» в поддержку латвийских журналистов была запущена информационная кампания.

«Безусловно, зеркальные методы. Россия — не государство, которое нападает. Россия — государство, которое помогает тем, кто обращается к нам за помощью, которое будет всегда стоять за свои национальные интересы, свой суверенитет и свою национальную безопасность. В данном случае с мечом пришли к нам, и меры должны быть приняты зеркальные», — сказала Бутина порталу Baltnews Латвия, отвечая на вопрос, какие могут быть механизмы ответа на действия прибалтийских властей.

По словам общественного деятеля, «если они преследуют наших журналистов, то нужно ограничивать возможность работы на территории России их официальным СМИ».

«Безусловно, затыкать рот таким образом, как поступают с нами, нельзя. Но можно осложнить жизнь недоброжелателям. Для этого существуют определенные варианты. Когда-то и вариант высылки тоже должен применяться. Не мы это начали», — добавила Бутина.

Она отметила, что цель информационной кампании в рамках проекта «Cвоих не бросаем» — общественный резонанс, а также реальная помощь.

«С одной стороны, общественный резонанс играет принципиально важную роль, поскольку происходящее в Латвии сейчас — полное бесправие. Граждан Латвии судят — мы же понимаем — за высказывание точки зрения, альтернативной „генеральной линии партии“. Поэтому об этом должен знать мир. На свою сторону нужно привлекать людей, небезразличных правозащитников, которых в мире достаточно и которые прекрасно понимают, что сегодня пришли за этими журналистами, а завтра придут за кем-нибудь еще», — отметила Бутина.

По ее словам, планируется еще ряд мероприятий, связанных с реальной помощью этим людям.

«Мы будем привлекать на свою сторону профессиональное сообщество, журналистов. Конечно, планируются массовые акции, насколько это возможно с учетом пандемии. Будут и одиночные мероприятия с соблюдением социальной дистанции. Также речь идет о сборе подписей в поддержку этих людей, обращение в международные организации. Ряд таких обращений уже был подготовлен. Безусловно, людям нужно помогать де-факто с теми же адвокатами. У них должна быть качественная защита. Мы планируем оказать и юридическую помощь. И, естественно, придание публичности этих историй, я считаю, должно ставиться во главу угла. Я по своему опыту знаю, что это играет очень большую роль», — добавила общественный деятель.

МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве России отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Москва ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Бутина призвала зеркально ответить на притеснения журналистов в Латвии
Бутина призвала зеркально ответить на притеснения журналистов в Латвии
Бен Аффлек вспомнил о романе с Дженнифер Лопес: "Люди были чертовски злыми по отношению к ней"
Бен Аффлек вспомнил о романе с Дженнифер Лопес: "Люди были чертовски
Глупые приказы и губительный мир: Манукян «предъявил счёт» Пашиняну
Глупые приказы и губительный мир: Манукян «предъявил счёт» Пашиняну
ВС признал поход на футбол уважительной причиной для ухода с работы
ВС признал поход на футбол уважительной причиной для ухода с работы
В РПЦ призвали верующих в этом году не купаться в проруби на Крещение
В РПЦ призвали верующих в этом году не купаться в проруби на Крещение
ВКС перекинули на Новую Землю перехватчики для контроля Арктики
ВКС перекинули на Новую Землю перехватчики для контроля Арктики
Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря США
Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря США
Не надо так: 9 причин, по которым вещи изнашиваются быстрее
Не надо так: 9 причин, по которым вещи изнашиваются быстрее
Шведская журналистка рассказала о неожиданной проблеме жизни в Петербурге
Шведская журналистка рассказала о неожиданной проблеме жизни в
Лукашенко назвал причину затянувшихся протестов в Белоруссии
Лукашенко назвал причину затянувшихся протестов в Белоруссии
Лунный день сегодня 16 января 2021 года
Лунный день сегодня 16 января 2021 года
Страх и ненависть внутри Навального и вокруг него
Страх и ненависть внутри Навального и вокруг него

Топ на сегодня

Министр просвещения России и врио главы Республики Мордовия обсудили реализацию нацпроекта «Образование» в регионе
Министр просвещения России и врио главы Республики Мордовия обсудили
Школы всех 85 субъектов РФ возобновляют традиционный образовательный процесс
Школы всех 85 субъектов РФ возобновляют традиционный образовательный
Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе появились на публике
Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе появились на публике
Названы способы уничтожения авианосцев США в случае войны с Россией
Названы способы уничтожения авианосцев США в случае войны с Россией
"Вот такая какашка!": Киркорова рассмешили приплывшие к нему фекалии
"Вот такая какашка!": Киркорова рассмешили приплывшие к нему фекалии

Еще по теме

Следует отменить: в Европе возмущены решением Латвии в отношении российских журналистов
Член ОП передала ОБСЕ список подвергшихся дискриминации журналистов
Латвия лишила Sputnik домена .lv из-за Дмитрия Киселева
Российский посол в Риге: Латвия и Эстония ответят за травлю журналистов