Чем лучше удобрять жимолость для щедрого урожая? Простые рецепты
Чтобы получить больше ягод жимолости, и чтобы они были крупнее, кустарник следует удобрять на протяжении всего сезона.
Содержание
1 Сроки внесения удобрений
2 Чем можно подкармливать жимолость?
2.1 Минеральные удобрения для жимолости
2.2 Органика для жимолости
Сроки внесения удобрений
Самая первая подкормка проводится при посадке жимолости – в лунку добавляют органику. Если посадочную яму хорошо заправить, в первые три года жизни растения дополнительное питание ему будет не нужно. Первый урожая ягод снимают только на третий год.
Подкормки жимолости должны проводиться четко по графику:
Весной, в начале апреля под каждый кустарник следует заделать по 30 г аммиачной селитры.
В середине лета жимолости необходима навозная жижа. Ее под каждый куст выливают по 7 л. полезна и нитроаммфоска, 20 г которой разводят в ведре воды и подливают ягодник.
В конце сентября проводят заключительную в сезоне подкормку – вносят калийную соль по 15 г под каждое растение.
Чем можно подкармливать жимолость?
В качестве подкормок для жимолости используют минеральные препараты, органические вещества. Используют и народные средства. Все эти удобрения можно и даже полезно сочетать.
Минеральные удобрения для жимолости
Минеральные удобрения изготавливают химическим способом, и именно поэтому многие огородники намеренно от них отказываются. Как правило, в составе большинства препаратов есть азот, калий и фосфор.
Весной полезно вносить аммиачную селитру, которая содержит около 30% азота. Ее можно заменить толченным мелом или известняком. Норма расхода под каждый кустарник около 20 г, для внекорневых подкормок готовят раствор из 5 г селитры и 10 л воды.
Используют для удобрения жимолости и мочевину. Это удобрение содержит около 45% азота. Норма расхода по 20 г под каждое растение. Нельзя сочетать мочевину с суперфосфатом и мелом.
Органика для жимолости
На своем участке дачники стремятся вырастить экологически чистый урожай, и поэтому чистые и натуральные органические удобрения так популярны.
Основой питания для жимолости может стать перегной. Перегноем полезно мульчировать жимолость, и тогда вместе с водой питательные вещества будут проникать к корням.
Для подкормки используют и навоз, но он должен быть хорошо перегнившим. Навоз заделывают в почву при перекопке. Особенно полезен навоз осенью.
Природный источник кальция и калия – это зола. К тому же это средство помогает бороться с насекомыми и болезнями. 300 г золы разводят в 10 л воды, отстаивают трое суток, а затем подливают по 5 л под каждый кустарник.
Еще очень полезен куриный помет, который содержит много азота. Раствор помета – это прекрасное удобрение для жимолости. Для приготовления необходимо развести куриный помет в воде из расчета 1:10 и настоять 7 дней.