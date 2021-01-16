Что такое фирдары в астрологии: как их читать и толковать

Вадим Карасев

Астрология — древнейшая наука, в которой есть много необычных терминов, малоизвестных простым обывателям. Одним из таких терминов является фирдар. Эксперты расскажут, что это такое.

Предсказать будущее можно по картам Таро или при помощи нумерологии. Одним из самых точных способов являются астрологические фирдары. Этому методу тысячи лет, но долгое время он оставался забытым. Теперь ситуация меняется.

Что такое фирдары

Астрологические фирдары — это предсказательная система, которая помогает строить прогнозы на основе расположения планет. Фирдар — это 75-летний цикл, управление которым производится девятью космическими объектами:

Солнце (управляет циклом в 10 лет);Луна (управляет циклом в 9 лет);Сатурн (управляет циклом в 11 лет);Юпитер (управляет циклом в 12 лет);Марс (управляет циклом в 7 лет);Венера (управляет циклом в 8 лет);Меркурий (управляет 13-летним циклом);Северный узел (Раху) и южный лунный узел (Кету), которые управляют соответственно трех- и двухгодичным циклом.

Таким образом формируется 75-летний цикл, причем в определенной последовательности, которая зависит от того, когда был рожден человек.

Как читать фирдары

Из-за того, что существует очень много астрологических школ и мнений, а точной информации о фирдарах и их происхождении нет, толковать их правильно довольно сложно, но упрощенной трактовкой может заняться каждый.

Для начала необходимо узнать, в какое время суток вы родились. Если это была ночь, то ваш начальный управитель — Луна. Если вы родились днем, то последовательность планет, описанная выше, начинается с Солнца.

Последовательность фирдаров для рожденных днем:

Солнце — Венера — Меркурий — Луна — Сатурн — Юпитер — Марс — Северный лунный узел — Южный лунный узел.

Последовательность фирдаров для рожденных ночью:

Луна — Сатурн — Юпитер — Марс — Солнце — Венера — Меркурий — Северный лунный узел — Южный лунный узел.

Например, вы были рождены днем 10 ноября 1985 года. Это значит, что до 10 ноября 1995 года вашей жизнью будет управлять Солнце. Далее, до 10 ноября 2003 года у руля будет стоять Венера, потом до 2016 Меркурий и так далее до возраста человека в 75 лет. После этого цикл начнет повторяться.

Таким образом, в каждый из циклов нужно наиболее пристально следить за тем фирдаром, который находится у руля в данный момент. Очень важными являются периоды пребывания этой планеты или узла в вашем доме гороскопа. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, за что отвечает каждый дом.

Нужно также помнить о том, какой областью жизни ведает каждая планета в свой период:

Солнце. Солнечный период характеризуется формированием индивидуальности человека. Он определяет то, чем будет жить та или иная личность.

Луна. Луна выстраивает человеческие стремления и связь с кармическими процессами. Этот фирдар обладает строго духовной сутью.

Меркурий. Меркурий помогает человеку определиться, где ему нужно жить, с кем общаться, где работать.

Венера. Венерианский восьмилетний цикл определяет энергетику человека, его силу, раскрывает сильные и слабые стороны, помогает находить любовь, если та еще не была найдена.

Марс. В данном фирдаре человек получает всё то, что не получил ранее. Это время — возможность исправить ошибки.

Юпитер. Юпитерианский цикл помогает человеку в борьбе с плохими привычками. Обычно в такое время личность становится более зрелой.

Сатурн. Время укрепления позиций и пересмотра системы ценностей.

Южный лунный узел. Он раскрывает те темы, которые человеку даются легче всего. В этот период человек должен использовать накопленный опыт для реализации текущих жизненных задач.

Северный лунный узел. Этот узел символизирует тот опыт, который только предстоит пережить человеку. Переходя по домам гороскопа, можно понять, в какой сфере предстоит узнать много интересного или чему-то научиться.