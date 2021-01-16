Что знаем мы про чернослив

Влада Некрасова

Чернослив – сушеный фрукт сливы. Имеет маслянистый блеск и черный или темно-синий цвет. Чернослив как продукт питания появился еще в 6 столетии в Египте. Тогда египтяне отметили, что слива высыхая на солнце, не портится. К тому же, она сохраняет все вкусовые качества. Это был один из первых сухофруктов. На территории России продукт питания появился только в 17 столетии. Тогда он был экспортирован из Франции. Именно французы смогли первыми создавать качественный сухофрукт. Чернослив обладает не только особыми вкусовыми качествами, но является высоко питательным и ценным для организма продуктом. Статья расскажет о пользе и вреде чернослива на организм человека.

Полезные свойства чернослива

Содержит большое количество микроэлементов, которые оказывают свою эффективность на организмы и ткани. Это: фосфор, магний, калий, кальций, натрий. Они улучшают состояние волос, кожи, зубов, костей. Происходит улучшение внешнего вида человека. Изменяется цвет лица, улучшается состояние кожи и качество волос, происходит укрепление ногтевой пластины.В его составе содержаться витамины: аскорбиновая кислота, группа В, Е и А. Это позволяет стимулировать и укреплять иммунную систему.В состав входят каротиноиды. Они улучшают остроту зрения.Происходит нормализация работы желудочно-кишечного тракта. Восстанавливается нормальная работа нижнего отдела кишечника. Он является отличным средством профилактики при запорах. Его применяют в качестве слабительного средства.В продукте отмечается высокое содержание сахара: глюкозы и фруктозы. Этим объясняется увеличение энергетического потенциала, тонуса человека и улучшение общего самочувствия.Антиоксидантные свойства. Это позволяет устранить свободные радикалы и обогатить органы и ткани кислородом.Отмечены мочегонные свойства данного продукта. Он показан при отеках. Это позволяет удалить лишнюю жидкость из организма.Полезным является отвар из чернослива. Он применяется для детей от 3 лет.Обладает антимикробными свойствами. Используется при патологических явления в ротовой полости, имеет антибактериальный эффект.Используется при атеросклеротическом поражении сосудов, тромбофлебите, гипертонической болезни. Продукт влияет на регулирование артериального давления, укрепляет стенку сосудов.Показан при железодефицитной анемии, повышает уровень железа в системе кровяного русла.





Вред чернослива

В связи с содержанием большого количества сахара, продукт не рекомендуется употреблять людям с нарушением углеводного обмена и сахарным диабетом.Не рекомендуется есть людям с лишним весом и ожирением различной степени.Если у ребенка присутствуют проблемы с работой желудка, детям не показан данный продукт. Он является тяжелым и может ухудшить общее состояние.