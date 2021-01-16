Чубайс упрекнул власти в «огромной ошибке» в связи с углеродным налогом

Анастасия Иванова

Спецпредставитель президента России по целям устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что власти допустили «грубейшую ошибку» при введении так называемого углеродного налога.

Выступая 15 января на Гайдаровском форуме, «отец российской приватизации» заявил, что из-за этой ошибки отечественному бизнесу теперь придется платить углеродный налог в европейский бюджет.

«В моем понимании власть проявила беспомощность, слабость и допустила грубейшую ошибку. В результате которой не было сделано ничего. Итог — ЕС вводит трансграничный углеродный налог, и российский бизнес будет платить. Будет платить. Только платить будет не своему правительству, а чужому. Ошибка власти, когда то, что можно и нужно было коммерциализировать, власть не смогла коммерциализировать», — сказал Чубайс.

Он напомнил, что введение трансграничного углеродного регулирования для отдельных секторов экономики обсуждается в рамках утвержденной в ЕС программы «Зеленый курс». И что дискуссия по вопросу введения такого налога в России шла в течение пяти лет.

Формально целью этого плана является сокращение до нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году. В частности, речь идет о росте стоимости выбросов СО2 и сокращении бесплатных квот, которые сейчас есть у многих отраслей европейской промышленности.

Как сообщало ИА Newstes, правительство России в начале декабря утвердило отставку Чубайса из «Роснано», которое он возглавлял с 2008 года. Его новая должность ранее не существовала, в Конституции она не прописана.