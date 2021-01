Дочь Ренаты Литвиновой Ульяна снялась обнаженной для мужского журнала

Вадим Карасев

Главной героиней февральского номера журнала Maxim стала 19-летняя дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская. Начинающая актриса (недавно девушка сыграла эпизодическую роль в фильме Литвиновой "Северный ветер"), модель и студентка антверпенской Королевской академии изящных искусств выбрала для своей первой съемки в полуобнаженном виде то же издание, на страницах которого когда-то появлялась и ее звездная мама.





Ульяна Добровская





Рената Литвинова





На обложке нового номера Ульяна позирует в полупрозрачном лифе из коллекции Berta Lingerie, а на большинстве остальных фото предстает в нижнем белье от бренда Agent Provocateur. В беседе с журналистами издания девушка призналась, что согласилась на смелую съемку без долгих раздумий, ведь считает свой возраст самым подходящим для такого рода экспериментов.

Когда еще, если не сейчас? Девятнадцать лет — самый лучший возраст для Maxim. Тем более что это первая такая откровенная съемка, но все было по фану,

— призналась Ульяна.





Звездная мама девушки, к слову, придерживается такого же мнения. Несколько часов назад 54-летняя Литвинова опубликовала в инстаграме один из снимков из этой фотосессии, в подписи к которому повторила фразу дочери про самый подходящий возраст:

Когда, если не в девятнадцать?

В разговоре с изданием Ульяна призналась, что перед откровенной съемкой совсем ничего не ела. По словам девушки, она в целом ест мало — раз в день в обед. При этом спортом на постоянной основе, как ее мама, Добровская не занимается: обычно позанимается чем-то месяца три и бросает. Добровская также уточнила, что ее мама Рената регулярно занимается фитнесом и бегает в районе Патриарших прудов с утяжелителями на ногах.





Ульяна Добровская рассказала, что пока не до конца осознает собственную сексуальность, но определенно чувствует исходящую от себя "некую энергию". Девушка призналась, что пока ни разу всерьез не влюблялась, хотя у нее и был опыт знакомства по Tinder. К слову, Добровская не переживает из-за отсутствия бойфренда, потому что пока благодаря этому может всецело посвящать свое время учебе.

У меня были увлечения, но без первой любви. Не было такого, чтобы я понимала: this is it! Я ходила на свидания с мальчиком из тиндера, но это так шаблонно: выпили пива, он рассказал о своей учебе, я о своей, потом пошли по домам спать. Конечно, я переживаю, что вдруг никогда не испытаю влюбленности. Но в то же время хорошо, что сейчас нет парня, потому что могу сконцентрироваться на учебе,

— рассказала Ульяна.





Напомним, что Ульяна — единственный ребенок Ренаты Литвиновой. Она родилась во втором браке актрисы — с бизнесменом Леонидом Добровским: пара была вместе с 2001 по 2007 год. В 11-летнем возрасте Ульяна покинула Россию и уехала во Францию, где проучилась пять лет. После этого Добровская еще два года жила в Лондоне, а пару лет назад переехала в Бельгию, где сейчас учится на дизайнера одежды. В беседе с тем же изданием Ульяна рассказала, что после окончания академии планирует уехать в Америку и создать собственный бренд одежды.





Рената Литвинова с дочерью Ульяной