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Франция расследует передачу Саркози 3 млн евро из России

Франция расследует передачу Саркози 3 млн евро из России

Во Франции началось расследование по факту получения бывшим президентом Николя Саркози денег из России. Как сообщает целый ряд крупных французских изданий, речь идет о событиях 2019–2020 годов.

Журналисты выяснили, что Саркози выступил консультантом для российской страховой компании "PECO-Гарантия", сумма контракта составила 3 млн евро. Правоохранительные органы заподозрили, что за такие деньги он занимался лоббированием интересов.

Основатели компании — братья Сергей и Николай Саркисовы подтвердили журналистам, что наняли экс-президента в качестве "специального советника", но условия контракта раскрывать отказались. В пресс-службе страховщиков уточнили, что это "прошлогодняя новость", и удивились вниманию к сделке.

Николя Саркози сейчас судят по обвинению в коррупции и торговле влиянием. Прокуратура просит для него 4 года тюрьмы (половина — условно), однако это дело не касается РФ. Бывшего главу государства заподозрили в том, что он пообещал помочь экс-сотруднику Кассационного суда найти новую работу, в обмен запросив личную информацию.

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По материалам: uposters.ru

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