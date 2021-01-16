Глупые приказы и губительный мир: Манукян «предъявил счёт» Пашиняну
После поражения в недавней карабахской войне Армения вступила в стадию «губительного мира», заявил сегодня, 16 января, кандидат оппозиционного «Движения спасения Родины» (ДСР) в главы переходного правительства Вазген Манукян в ходе встречи с жителями Ванадзора, третьего по величине города республики.
Вазген Манукян, в 1992—1993 гг. занимавший должность министра обороны, а в 1990—1991 гг. пост премьер-министра Армении, указал на ошибки действующих властей страны, перечислив ряд фактов. Прежде всего, отметил он, войну в Карабахе можно было предотвратить. Более того, если бы «не глупые приказы и отсутствие порядка в армии», армянская сторона не понесла бы такие потери.
По его словам, войну можно было остановить раньше и с гораздо меньшими потерями.
Что касается трёхстороннего заявления по Карабаху от 9 ноября, кандидат от ДСР, которое включает 16 оппозиционных партий, уверен, что при грамотных переговорах можно было подписать его на более выгодных для армянской стороны условиях.
«Мы вступили в стадию губительного мира», — подытожил Манукян.
Переход Шуши, второго по величине города непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), под контроль ВС Азербайджана произошёл на последнем этапе боевых действий, начавшихся 27 сентября и продлившихся 44 дня. Этот населённый пункт находится на возвышенности и считался «неприступной крепостью» Армии обороны Нагорного Карабаха.
25 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность в том, что оппозиционное движение в республике с требованием его отставки «не получило поддержки народа». Вместе с тем он заявил, что не «цепляется за кресло премьера», но и «не может небрежно относиться к правительству, к должности премьер-министра, данной ему народом». Далее он указал на «единственный способ получить ответ на все вопросы»: провести внеочередные парламентские выборы. «На основании вышеизложенного приглашаю парламентские и заинтересованные внепарламентские силы на консультации по проведению внеочередных парламентских выборов в 2021 году», — заключил тогда глава правительства.
О том, что проведение внеочередных парламентских выборов является единственным выходом из нынешнего политического кризиса в Армении, ранее указывал президент республики Армен Саркисян.
Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны должны были оставаться на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Был предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг НКР. Вслед за подписанием документа армянская оппозиция обвинила Пашиняна в «предательстве», высказалась за пересмотр некоторых положений соглашения, потребовала незамедлительной отставки главы правительства и объявила о формировании «Движения спасения Родины».