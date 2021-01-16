Глупые приказы и губительный мир: Манукян «предъявил счёт» Пашиняну

Анастасия Иванова

После поражения в недавней карабахской войне Армения вступила в стадию «губительного мира», заявил сегодня, 16 января, кандидат оппозиционного «Движения спасения Родины» (ДСР) в главы переходного правительства Вазген Манукян в ходе встречи с жителями Ванадзора, третьего по величине города республики.

Вазген Манукян, в 1992—1993 гг. занимавший должность министра обороны, а в 1990—1991 гг. пост премьер-министра Армении, указал на ошибки действующих властей страны, перечислив ряд фактов. Прежде всего, отметил он, войну в Карабахе можно было предотвратить. Более того, если бы «не глупые приказы и отсутствие порядка в армии», армянская сторона не понесла бы такие потери.

По его словам, войну можно было остановить раньше и с гораздо меньшими потерями.

«Шуши не был взят азербайджанцами, его отдали наши. По какой причине, это уже другой вопрос», — сказал он.

Что касается трёхстороннего заявления по Карабаху от 9 ноября, кандидат от ДСР, которое включает 16 оппозиционных партий, уверен, что при грамотных переговорах можно было подписать его на более выгодных для армянской стороны условиях.

«Конечно же, очень хорошо, что война закончилась, однако этот документ стал позорным для нашего народа и государства. Мы потеряли тысячи молодых людей», — заявил бывший премьер, добавив, что речь идёт не только о территориальных, но и военных, экономических и прочих потерях Армении и Нагорного Карабаха.

«Мы вступили в стадию губительного мира», — подытожил Манукян.

Переход Шуши, второго по величине города непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), под контроль ВС Азербайджана произошёл на последнем этапе боевых действий, начавшихся 27 сентября и продлившихся 44 дня. Этот населённый пункт находится на возвышенности и считался «неприступной крепостью» Армии обороны Нагорного Карабаха.

25 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность в том, что оппозиционное движение в республике с требованием его отставки «не получило поддержки народа». Вместе с тем он заявил, что не «цепляется за кресло премьера», но и «не может небрежно относиться к правительству, к должности премьер-министра, данной ему народом». Далее он указал на «единственный способ получить ответ на все вопросы»: провести внеочередные парламентские выборы. «На основании вышеизложенного приглашаю парламентские и заинтересованные внепарламентские силы на консультации по проведению внеочередных парламентских выборов в 2021 году», — заключил тогда глава правительства.

О том, что проведение внеочередных парламентских выборов является единственным выходом из нынешнего политического кризиса в Армении, ранее указывал президент республики Армен Саркисян.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны должны были оставаться на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Был предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг НКР. Вслед за подписанием документа армянская оппозиция обвинила Пашиняна в «предательстве», высказалась за пересмотр некоторых положений соглашения, потребовала незамедлительной отставки главы правительства и объявила о формировании «Движения спасения Родины».