Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года

Вадим Карасев

Гороскопы — лучшие помощники для людей, которые любят планировать всё наперед. Астрологи поделились мнением о том, как правильно нужно себя вести на этой неделе, чтобы привлечь больше удачи и обойти стороной все проблемы, уготованные звездами.

Для того, чтобы стать счастливее, вам не обязательно ждать милости ночных светил и благоволения судьбы. Вы можете уже сейчас начать следовать семи шагам, ведущим к гармонии. Это станет началом новой жизни для всех, кто не может понять своих целей и обрести счастье и любовь.

Овен

Период с 18 по 22 число включительно будет одним из самых спокойных этой зимой. У Овнов в эти дни будет очень много времени для раздумий, для пересмотра своих приоритетов. 23 числа для этих людей может начаться не самый благоприятный период в любви, но в делах и финансовой сфере продолжит преобладать стабильность. Все новые идеи астрологи советуют записывать, не упуская ничего лишнего. Овны относятся к Знакам Зодиака, которым не везет с деньгами, но сейчас будет время все изменить. Нужно лишь немного повысить продуктивность.

Телец

Тельцам очень повезет в любовной сфере, потому что ночные светила сделают их более притягательными для противоположного пола. Это будет идеальное время для поиска второй половинки, а также для деловых знакомств. Самое главное — не забывать проявлять активность и инициативу. Также сейчас очень благоприятными станут поездки, путешествия, смена обстановки. Можно начинать делать ремонт дома, совершать дорогостоящие покупки, менять внешность. Звезды настолько благоприятны, что могут открыть Тельцам будущее. Увидеть его поможет буддистское гадание.

Близнецы

Близнецам стоит сфокусировать внимание на финансовой сфере. Им стоит окружать себя цветами, привлекающими богатство и удачу. Это поможет им выйти на новый финансовый уровень, найти новую работу. Астрологи отмечают, что на этой неделе у людей данного Знака будет много новых возможностей. Удача будет улыбаться им буквально всюду. Самое главное сейчас — не терять уверенности в себе. Необходимо действовать, потому что под лежачий камень вода не течет. Ленивым Близнецам ничего кардинально изменить не удастся, а вот трудолюбивые смогут исполнить все свои мечты.

Рак

Первый день недели для Раков будет не особо позитивным. Советы экстрасенсов помогут начать неделю позитивно, вне зависимости от того, в каком положении находятся планеты. Первый шаг самый важный, поэтому понедельник можно назвать самым главным днем любой недели, особенно такой, как эта. Астрологи советуют не упускать деталей, не зацикливаться на работе и делах. Иногда нужна передышка, чтобы понять, что происходит. Уран перестал быть ретроградным, но наибольший эффект от прямого движения планета произведет на Раков именно сейчас.

Лев

Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, как понять, чего мы хотим от жизни. Львам на этой неделе стоит заняться поисками своих истинных целей и желаний. Вполне возможно, что звезды и планеты помогут им узнать свое предназначение. Всем Львам, у которых уже есть амбициозные цели, лучше сфокусироваться на движении к ним. Это идеальное время для шопинга, романтических встреч, знакомств в социальных сетях. Служебных романов лучше остерегаться: они могут принести много проблем. Нужно разделять работу и личную жизнь.

Дева

Самое опасное чувство второй половины января — эгоизм. Девам нельзя думать только о себе. Начинается то самое время, когда умение дарить любовь и заботу оказывается превыше всего. Это касается не только близких, но и друзей, коллег. Нужно приходить на помощь, особенно если об этом кто-то просит. Это отличный способ привлечения удачи. Главный совет на эту непростую неделю — не нужно бояться идти вперед. Любые трудности нужно преодолевать смело, без сомнений. Они сделают Дев еще более мудрыми, а некоторых и более успешными в будущем.

Весы

У Весов самой главной сферой жизни станет любовь. Тем, кто находится в отношениях, стоит проявлять побольше заботы ко второй половинке. Тем, кто в поисках, можно обратиться к нумерологическим методикам поиска идеальной пары. Очень полезным цветом одежды на этой неделе для Весов станет красный. Он как магнитом будет притягивать внимание противоположного пола. Также очень важно сейчас уделять время домашним делам: уборке, наведению порядка. Астрологи советуют избавиться от лишнего хлама — сейчас для этого наилучшее время.

Скорпион

У Скорпионов ожидается очень яркое и интересное время, в которое нельзя полагаться на одну лишь логику и здравый смысл. Очень мощной станет интуиция. Она поможет пройти все жизненные испытания и стать счастливее. Скорпионам сейчас лучше избегать ошибок, приводящих к бедности. Деньги терять нельзя, потому что это может спровоцировать появление больших проблем в других сферах. Ночные светила существенно улучшат память Скорпионов, так что им можно сфокусироваться на обучении, подготовке к экзаменам.

Стрелец

Стрельцы относятся к числу самых выносливых и стойких Знаков Зодиака. Им по плечу всё, особенно в хорошем настроении. Эксперты рекомендуют оставаться позитивными в любой ситуации, чтобы проблемы не обрели большую силу и не начали оказывать мощнейшее влияние на все сферы жизни. Это очень важная неделя, на которой судьба может проверить Стрельцов на прочность. Не нужно гневить судьбу за посланные испытания. К неурядицам стоит относиться философски. Звезды сейчас ценят скромность, поэтому не нужно кичиться своими победами.

Козерог

Любовная сфера для Козерогов выйдет на первый план. Можно уделить больше времени делам и работе, но стоит помнить, что усидеть на двух стульях не получится. Придется поступиться либо работой, либо временем с близкими людьми. Всем, кто находится в поисках второй половинки, стоит пользоваться тремя техниками привлечения любви. Самые благоприятные дни недели — пятница и суббота. В эти дни можно отправиться в путешествие или деловую поездку. Не стоит работать, не покладая рук. Отдых будет обязателен, иначе Козероги рискуют перегореть.

Водолей

Звезды и планеты в период с 18 по 24 января будут то забирать жизненные силы Водолеев, то возвращать их обратно. Неделя станет похожа не американские горки. Именно поэтому Водолеям стоит уделить внимание главным советам о том, как всегда оставаться энергичными и полными сил. Для максимально быстрой реализации планов необходимо перестать принимать желаемое за действительное. Нужно смотреть на мир оптимистично, но без розовых очков. Дальние поездки лучше отложить, как и новые знакомства.

Рыбы

Рыбам на этой неделе звезды и планеты помогут избавиться от одиночества. Специальные талисманы на любовь также будут весьма полезными. Что касается сферы труда, то тут Рыбам очень повезет. Звезды существенно повысят их энергетику, дадут много сил и уверенности для решения проблем. Это идеальный период для деловой активности, продвижения новых идей, общения с начальством. Возможно, что Рыбы получат продвижение по карьерной лестнице, если докажут свою преданность делу и заинтересованность в решении проблем.