Instargram и Facebook отключили блокировку страниц Трампа

Алексей Вольцев

Страницы действующего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instargram заработали после недавней блокировки.

Ранее Марк Цукерберг, глава компании Facebook, писал, что страницы Трампа останутся заблокированными до тех пор, пока он не уйдет со своего поста. Инаугурация нового президента состоится 20 января.

Аккаунт Трампа в Twitter остается заблокированным и не указывается в поисковой выдаче. Дональд Трамп пользовался им активнее, чем всеми другими социальными сетями.

Крупнейшие американские социальные сети заблокировали страницы Трампа после того, как его сторонники попали в здание конгресса, вошли в зал заседаний палаты представителей и кабинеты конгрессменов. Они требовали пересмотреть итоги недавних выборов, где большинство голосов набрал соперник Трампа, кандидат от Демократической партии Джозеф Байден