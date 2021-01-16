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И.о. министра обороны США рассказал о своем отношении к ВС России

И.о. министра обороны США рассказал о своем отношении к ВС России

И.о. министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что «с профессиональным уважением» относится к российским военным, которые, по его словам, смогли хорошо выступить при плохих изначальных условиях.

«Я с профессиональным уважением отношусь к тому, как они действуют. Думаю, что они очень хорошо разыграли очень плохие карты, которые у них были на руках», — сказал Миллер, стенограмму беседы которого с журналистами распространил в пятницу Пентагон.

По его словам, Россия «полезным для себя образом» использует целый ряд нестандартных военных концепций.

Сдерживание России и КНР является основной заявленной целью Пентагона. Ранее сообщалось, что эксперты в обнародованном на сайте НАТО докладе советуют альянсу в отношениях с Россией продолжать как меры по сдерживанию, так и диалог. В документе подчеркивается, что альянс считает РФ своим главным военным противником на ближайшее десятилетие. Как ожидается, этот доклад будет использован в будущем для подготовки стратегии НАТО, которую обсудят на предстоящем саммите в 2021 году.

Заявления о «российской угрозе» периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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