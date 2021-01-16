Из ОАЭ на Мальдивы: как семья Джигана и Оксаны Самойловой проводит январские каникулы

Вадим Карасев

Весело встретив Новый год в компании Филиппа Киркорова, Егора Крида, Тимати, его мамы Симоны и бывшей возлюбленной Алены Шишковой, 35-летний Джиган и 32-летняя Оксана Самойлова вместе с четырьмя детьми по традиции улетели в теплые края.





Джиган и Оксана Самойлова с дочерьми Майей, Леей и Ариелой и сыном Давидом

На этот раз из-за ограниченного количества стран с открытыми для россиян границами звездное семейство остановило свой выбор на Дубае. В день прилета жена рэпера призналась, что изначально они планировали более экзотическое путешествие, но пандемия коронавируса внесла коррективы в их планы. К слову, грустили по этому поводу супруги недолго, ведь в Дубае их уже ждала большая компания звездных друзей, состоящая из Егора Крида, Анастасии Решетовой с экс-возлюбленным Тимати и сыном Ратмиром и многих других. В тот же период в Дубае отдыхали рэпер Моргенштерн, Даня Милохин и другие популярные тиктокеры, с которыми звездное семейство также периодически пересекалось на тусовках.

Планы были, конечно, абсолютно другие, но оказались мы в итоге тут. За столько лет путешествий в разные дали мы никогда не были так близко. У нас здесь куча друзей, поэтому, думаю, будет слишком весело. Но, к слову, начался наш отдых не лучшим образом. Мы вчера по прилете забрали чужой чемодан и обнаружили это только дома спустя часа 4. Какой стыд! Но уже все вернули владельцу и свой нашли. Такие дела (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— рассказывала Оксана в своем инстаграме в самом начале их путешествия.





В Дубае всей семье удалось увидеть и даже запечатлеть на видео трогательный момент первых шагов младшего сына Давида, которому в феврале исполнится год. В подписи к ролику Оксана призналась, что не смогла сдержать слез радости от этого зрелища, и в очередной раз отметила, как много счастья ей приносит материнство:

Вы тоже должны увидеть это! Первые шаги Давидика. И нам удалось абсолютно случайно их заснять. Я, конечно, могла бы снять это красиво, где-нибудь на пляже завтра, но это было бы не правдой. А тут самые искренние эмоции! Мы так завизжали все, что он аж испугался. Я аж всплакнула! Божечки, какое чудо быть мамой.

В Дубае звездное семейство также устроило несколько красивых профессиональных фотосессий. По словам Оксаны, ей пришлось долго уговаривать супруга ненадолго прервать отдых на побережье ради съемки на фоне знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа.













Сама Оксана в Дубае также решилась на одну из самых смелых фотосессий в своей жизни: на снимках Оксана предстает в образе восточной красавицы в изумрудном купальнике, усыпанном сверкающими камнями, на фоне песчаных барханов. Сама Самойлова осталась в восторге от этих фото и с удовольствием показала их своим подписчикам.

Такой вы меня еще точно не видели. Кажется, это самые мощные фотки в моем инста, и мне кажется, мне очень идет вот эта вот вся магия Востока. Как вам?

— поинтересовалась Самойлова у фолловеров.

















В Дубае Оксана Самойлова и Джиган вместе с детьми провели чуть больше недели и оттуда прямиком отправились на Мальдивские острова. Здесь Оксана планирует каждый день ходить на йогу и медитировать с видом на океан. В планах Самойловой также прибавить хотя бы два килограмма на вкусной и сытной отельной еде. В отличие от большинства людей, которые делали все возможное, чтобы сильно не поправиться за новогодние праздники, Оксана всю жизнь борется с проблемой сложного набора веса.













Оксана Самойлова с сыном Давидом





Джиган с дочерью Майей





Джиган с сыном Давидом