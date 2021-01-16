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Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе появились на публике

Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе появились на публике

Несмотря на развод, 32-летняя Кристина Асмус и 39-летний Гарик Харламов остались в нормальных отношениях. В начале января они отметили семилетие своей дочери Насти, а вчера вместе с ней и племянницей актрисы Софией сходили в кино на фильм "Последний богатырь: Корень зла", в котором Харламов озвучил одного из персонажей.


Гарик Харламов и Кристина Асмус с дочерью Настей (справа) и Софией Омар

После расставания родителей Настя осталась жить со своей мамой, однако отец принимает в ее воспитании активное участие. На ее день рождения Асмус и Харламов организовали грандиозную вечеринку в ресторане. Актриса рассказала, что всего за один день они приготовились к празднику: договорились с аниматорами, собрали гостей и устроили для дочки незабываемое торжество с шоу-программой, декорациями и роскошным тортом.


Гарик Харламов и Кристина Асмус с дочерью Настей

 


В браке Кристина Асмус и Гарик Харламов прожили семь лет. Инициатором развода выступила актриса. А вот шоумен расставаться с женой не хотел и пытался сохранить брак. Говоря о причинах развода, он сказал, что со временем чувства остыли, и они с женой поняли, что слишком разные.

Со временем чувства ослабевают, все уходит, и ты понимаешь: вы из разных миров. В силу того, что мы, слава богу, интеллигентные люди, нам удалось избежать скандалов,— отметил он.

Асмус же развеяла слухи на тему того, что причиной развода с мужем стал фильм "Текст", в котором она снялась в интимной сцене вместе с Иваном Янковским (сцена активно обсуждалась общественностью). Решение о разводе, по ее словам, она приняла еще до выхода картины.


Гарик Харламов с дочерью Настей

Сейчас бывшим супругам осталось решить имущественный вопрос, в частности договориться о доме на Рублевском шоссе, который купил Харламов. Сейчас в нем живет Асмус вместе с их дочерью.


Кристина Асмус с дочерью Настей
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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