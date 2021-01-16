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Льготу для поступлении в вузы детей-сирот хотят сделать бессрочной

Льготу для поступлении в вузы детей-сирот хотят сделать бессрочной

Право детей-сирот на поступление в вузы по программам бакалавриата и специалитета в пределах установленной квоты предлагают сделать бессрочным. Такой законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в весеннюю сессию.

В действующем законодательстве закреплена норма, согласно которой вузам надлежит выделять десять процентов от общего количества бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства и людей, которые приобрели инвалидность, получив травмы на военной службе. Квота предполагает, что перечисленным гражданам для поступления на бюджет нужно набрать хотя бы минимальное количество баллов за вступительные испытания. В этом случае они получат возможность зачисления в вуз.

В законе также есть отдельное примечание, распространяющее эту льготу на детей-сирот. Однако в нём содержится оговорка, согласно которой эта норма действует лишь до 1 января 2021 года, а не постоянно, как у остальных, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Абитуриенты смогут подать заявление на поступление в вуз онлайн


Авторы документа предлагают сделать эту норму бессрочной. Поскольку многие дети-сироты сегодня даже не берутся планировать освоение программ высшего профессионального образования. Причина — в отсутствии ясности по вопросу продления срока действия и сохранения этой льготы в будущем, объяснил один из авторов законопроекта член Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Алексей Кобилев.

Он подчеркнул, что это — “инициатива снизу”. Проблему поднимали участники I Всероссийского конгресса «Светлое будущее». В нём приняли участие дети-сироты и воспитанники детских домов практически от всех регионов.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

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По материалам: pnp.ru

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