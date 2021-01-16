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Любовный гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года

Любовный гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года

Зима — не повод впадать в спячку, ведь любовь не ждет особого случая. В гороскопе на конец января каждый найдет для себя полезные рекомендации астрологов, которые помогут провести неделю максимально комфортно.


Любовь не будет ждать, и порой нужно действовать, чтобы не упустить своего счастья. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют воспользоваться советами астрологов, чтобы счастье не прошло мимо. Привлечь любовь получится, если верить в благополучный исход и не бояться делать первые шаги навстречу счастливой жизни.

Овен

Овнам на этой неделе астрологи рекомендуют быть ответственными, чтобы не усложнять взаимоотношения в семье. На этой неделе будет не самое удачное время для поисков отношений, зато появится возможность поразмышлять, расставить приоритеты и научиться контролировать эмоции.

Телец

Тельцам астрологи прочат неделю, наполненную романтическими приключениями. Энергетика звезд и планет будет помогать в решении личных вопросов, поэтому медлить не стоит. Тельцы смогут как наладить отношения в семье, так и попытать счастья в поисках второй половинки. Для тех, кто одинок, не будут лишними заговоры на привлечение светлого чувства.


Близнецы

Близнецам на этой неделе больше повезет в деловой среде, чем в любви. Однако и на романтику можно найти время. Лучшими днями для встреч и прогулок астрологи называют вечер пятницы и грядущие выходные. Для того, чтобы обрести гармонию в отношениях, Близнецам важно уверенно идти к цели и отказаться от легкомыслия.

Рак

Ракам наладить гармонию в личной жизни поможет интуиция. На этой неделе астрологи рекомендуют обращать внимание на детали, чтобы не упустить возможности приблизить свое счастье. В отношениях с семьей будет актуальным умение идти на компромиссы, а для новых знакомств важно верить в себя и не принижать своих достоинств.

Лев

Львам на этой неделе астрологи рекомендуют идти к своему счастью и не обращать внимание на советы со стороны. Наладить личную жизнь получится, если обратить внимание на свои потребности и не прекращать поиски. Тем, кто уже в отношениях, стоит прислушаться к близким, чтобы обрести полное взаимопонимание.


Дева

Эта январская неделя может оказаться сложной для Дев, если они будут думать лишь о своем комфорте. В семейных отношениях эгоизм лишь усугубит ситуацию и может стать причиной разногласий и даже ссор. Тем, кто находится в поиске, стоит задуматься не только об идеальной второй половинке, но и о том, что именно нужно для обретения счастливой и гармоничной пары.

Весы

На этой неделе Весы смогут посвятить себя налаживанию личной жизни. Звезды и планеты будут благосклонны к представителям этого Знака, и от них потребуется активность. Привлечь в жизнь любовь помогут проверенные техники, а наладить взаимоотношения в семье — заговоры и внимание к избраннику.

Скорпион

Скорпионам поможет врожденная интуиция, благодаря которой получится увидеть перспективы и не стать заложниками манипуляторов. Тем, кто хочет найти любовь, стоит внимательно присмотреться к ближайшему окружению, а семейным Скорпионам на выручку придут заговоры от ссор в семье.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе астрологи рекомендуют умерить пыл и внимательно следить за происходящими событиями. Чрезмерная эмоциональность может отпугнуть потенциальных партнеров, а также стать причиной разлада в семейных отношениях. Астрологи рекомендуют начать неделю с упражнений по обретению внутренней гармонии, чтобы исключить досадные промахи.

Козерог


Козерогам на этой неделе предстоит найти баланс между работой и личной жизнью, и астрологи рекомендуют трудолюбивым представителям Знака не засиживаться в кабинетах, чтобы в вечернее время была возможность насладиться гармоничными семейными отношениями или увлекательными свиданиями.

Водолей

У Водолеев в конце января начнется непростой период, когда дел будет много, и придется искать компромиссы для того, чтобы успеть все вовремя. Лучшей порой для романтических отношений астрологи называют вторую половину недели. С четверга будет время для того, чтобы пригласить на свидание понравившегося человека или провести время за семейным ужином.

Рыбы

Эта неделя будет для Рыб особенной, и астрологи рекомендуют не упускать подаренного судьбой шанса. Ближе к концу января Рыбы смогут найти свою любовь, а также наладить отношения в семье, позабыв о разногласиях. Привлечь светлое чувство любви получится и благодаря проверенным техникам с использованием красного цвета.

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По материалам: dailyhoro.ru

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