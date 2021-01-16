Лукашенко назвал причину затянувшихся протестов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что протестные акции в его стране затянулись в связи с закрытыми из-за пандемии коронавируса границами.
Свое мнение на этот счет он высказал в интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде, фрагмент которого она разместила в своем Telegram-канале 16 января.
По его мнению, это обстоятельство и стало причиной того, что протесты в Белоруссии так растянулись во времени. Он также отметил, что масштабы этих выступлений невероятно преувеличиваются в СМИ и соцсетях.
По словам главы государства, протестующие в Белоруссии в последнее время «ходили по 10−12 тысяч», а Telegram-каналы рассказывали до 200 тыс. участников.
Как сообщало ИА Newstes, в Белоруссии продолжается общественно-политический кризис. Белорусские власти рассчитывают на его преодоление за счет проведения конституционной реформы.