Лукашенко назвал причину затянувшихся протестов в Белоруссии

Алексей Вольцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что протестные акции в его стране затянулись в связи с закрытыми из-за пандемии коронавируса границами.

Свое мнение на этот счет он высказал в интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде, фрагмент которого она разместила в своем Telegram-канале 16 января.

«Ничего чрезвычайного, если можно так выразиться, по сравнению с предыдущими итогами выборов не произошло. Единственное, что по времени растянулось. Почему? Потому что даже вы закрыли от нас границу. И те несколько тысяч человек, которые работали в России, вы их оттуда „выдавили“, они здесь остались, а работать не хотят», — сказал Лукашенко.

По его мнению, это обстоятельство и стало причиной того, что протесты в Белоруссии так растянулись во времени. Он также отметил, что масштабы этих выступлений невероятно преувеличиваются в СМИ и соцсетях.

По словам главы государства, протестующие в Белоруссии в последнее время «ходили по 10−12 тысяч», а Telegram-каналы рассказывали до 200 тыс. участников.

«Каждый раз после президентских выборов обязательно происходят перевороты машин, сжигание гаишных машин, в 2010 году — штурм Дома правительства. А у нас был реальный штурм Дома правительства. Нет, к этому не привыкнешь, но это факт», — посетовал белорусский лидер.

Как сообщало ИА Newstes, в Белоруссии продолжается общественно-политический кризис. Белорусские власти рассчитывают на его преодоление за счет проведения конституционной реформы.