Лунный день сегодня 16 января 2021 года

Вадим Карасев

Начинается новый день, в который Луна снова сменит свое положение. Эксперты рассказали о том, что нас будет ждать в этот день и как можно будет обойти стороной возможные неудачи.

В такие дни, как этот, вас могут настигать мысли о прошлом, перетекающие в уныние и негатив. Заговоры от тоски помогут перестать жить вчерашним днем и настроиться на нужную волну. Не позволяйте себе грустить, иначе может наступить время неблагоприятных перемен.

Фаза Луны: начинается 5 лунный день, Луна продолжает расти. Увеличивать свою энергию она будет в Знаке Рыб, что говорит о наличии отрицательных влияний вокруг нас.

Магнитные бури 16 января: возмущений магнитосферы не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

сдержанный образ;общение;совместная работа;получение знаний;духовные практики.новые начинания;траты;домашние дела.

Сегодня можно смело приглашать гостей. Дома полезно будет заниматься спортом, отдыхать, спать, развлекаться. Все это полезно скажется на вашем настроении. Также полезно будет принимать ванну. Что касается уборки, то сегодняшний день совершенно не подходит для подобных дел. Ни в коем случае не начинайте ремонт, потому что силы будут потрачены впустую. Многое придется переделывать.

Что надеть в эту субботу

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют сегодня надевать что-то сдержанное и спокойное, чтобы не провоцировать появление проблем и плохого настроения. Желательно не надевать черную и красную одежду. Если вам придется много работать в эту субботу, лучше отдать предпочтение синему и зеленому цветам.

Украшения из серебра и платины будут очень кстати, а вот золото лучше отложить подальше. Энергия стихии Воды, представленной Рыбами, плохо взаимодействует с этим металлом. Из камней-талисманов стоит отдать предпочтение аметисту, аквамарину и цитрину.

Любовь и отношения в 5 лунный день

День благоприятен для разговоров и общения. Открытые люди обретут успех. Бесполезная информация в такие дни засоряет энергетику, поэтому старайтесь фильтровать все то, что вам говорят, отделяя важное от напускного. Не общайтесь со сплетниками и сами не распускайте слухи.





Для пар, родственников и близких людей, которые постоянно ругаются и выясняют отношения, день пройдет неблагоприятно. Уравновешенным и спокойным людям это не грозит. День не очень хорош для романтических встреч, но вот знакомства в социальных сетях будут довольно полезными. Не забывайте о проверке совместимости.

Работа и финансы 16 января

Коллективная работа окажется плодотворной, поэтому стоит полагаться во всем на коллег и партнеров. Старайтесь действовать сообща. Не начинайте крупных дел, поскольку они с высокой вероятностью не возымеют успеха. Это хороший день для спокойной работы с документами.

Сегодня астрологи советуют не решать юридические проблемы. Также не стоит сегодня менять место работы, совершать крупные покупки. Деловые поездки также могут завершиться неудачей. С другой стороны, день прекрасно подходит для получения новых знаний и подготовки к экзаменам.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Астрологи считают, что сегодня будет благоприятный день для очистки кармы и оценки правильности своего пути. Если вдруг что-то пойдет не так, то это будет означать, что вы что-то сделали неправильно. Это отличный день для внутреннего и внешнего очищения, так что без опаски посвящайте себя духовным практикам и изготовлению амулетов. Не забывайте о любимых делах, чтобы повышать настроение. Помните также о том, что в этот день могут сниться вещие сны.