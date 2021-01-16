МИД России прокомментировал выход из Договора по открытому небу
Россия начала процедуру по выходу из Договора по открытому небу из-за неприемлемой ситуации вокруг соглашения после выхода США.
Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства. Ранее 15 января МИД объявил о запуске процедур по выходу из ДОН.
Как отметила Захарова, отвечая на просьбу СМИ прокомментировать ситуацию, после выхода США из соглашения Москва начала «кропотливую работу с партнерами по урегулированию российских озабоченностей».
Она отметила, что, после того как Вашингтон вышел из соглашения и снял с себя обязательства по приему наблюдательных полетов, «тенденция к разрушению договора приобрела необратимый характер».
Как добавила представитель ведомства, США уклонились от прямого ответа, утверждая, что такие обязательства «якобы уже содержатся в самом договоре», и предложили продолжить обсуждение в рабочих органах ДОН.
По словам Захаровой, Москва получила из разных источников информацию, что Вашингтон потребовал от европейских партнеров предоставлять данные наблюдений за территорией России.