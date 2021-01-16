Мужской, шокирующий и желанный: история розового цвета, который снова становится модным
Повлиял ли на это тяжелый 2020 год или нет, сказать сложно, но яркий праздничный розовый цвет вырывается в топ популярных оттенков года, явно опережая "назначенные" Pantone цвета: серый и желтый. Доминирующим он стал в новом лукбуке Helmut Lang, в изрядном количестве его можно найти также у Balmain, Miu Miu, ну и конечно, не стоит забывать и Jacquemus, который выпустил в этом цвете рождественскую капсульную коллекцию. "Винить" в возвращении розового цвета и его оттенков, конечно, надо и моду нулевых, которая снова становится актуальной. Впрочем, стал этот цвет знаковым далеко не в нулевых. Еще в 30—40-х годах прошлого века Эльза Скиапарелли сделала оттенок shocking pink ("шокирующий розовый") своей визитной карточкой и неотъемлемой частью своего смелого стиля. Как этот цвет стал модным и какова его история, рассказываем в нашем материале.
Однако и до Скиапарелли розовый цвет использовался в одежде веками, хотя речь шла о менее насыщенных оттенках. Нежные вариации розового были популярны как в искусстве, так и в моде в XVIII веке, ну а главными "инфлюенсерами" этого тренда можно считать представителей французского двора. Мадам де Помпадур, фаворитка короля Людовика XV, даже приказала создать в Севре (город славился знаменитой фарфоровой мануфактурой) собственный оттенок розового, известный как "роза Помпадур".
В искусстве использование розового цвета должно было символизировать как молодость, так и романтику, а впоследствии и женственность, как это показано в произведениях периода рококо, таких как "Качели" Жан-Оноре Фрагонара.
Цвет оставался в моде до конца века, так что неравнодушна к нему была и Мария-Антуанетта: в розовых нарядах она запечатлена на некоторых исторических портретах, ну а Софи Коппола лишь укрепила эту ассоциацию в своем одноименном фильме 2005 года, где главную роль сыграла Кирстен Данст.
Розовый оставался в обиходе и в XIX веке. Стоит отметить, что несколько веков назад он считался мужским оттенком. Поскольку малыши традиционно были одеты в белое, а красный цвет использовался в первую очередь в армии и считался символом власти и силы, то розовый цвет был своеобразным переходным оттенком для мальчиков. В то время как для девушек были предназначены нежные оттенки голубого. Впрочем, стоит отметить, что тона не были закреплены за полами слишком строго.
Забавно, что со временем оттенки в этом гендерном распределении поменялись местами. Произошло это после Второй мировой войны, когда в искусстве молодых женщин старались изображать милыми и нежными посредством именно розового цвета как символа этих идеалов. Так что оттенок скоро стал восприниматься именно как женский цвет. Поддержала тренд вскоре и первая леди США Мейми Эйзенхауэр — на инаугурации президента в 1953 году она появилась в розовом платье в стиле принцессы.
Ну а яркий розовый оттенок к тому моменту уже занял свою нишу и в мире моды. Стиль военных лет был довольно сдержанным, тем ярче на фоне вынужденно скромных образов выделяются работы Эльзы Скиапарелли.
В 1937 году она сделала оттенок ярко-розового своим фирменным цветом. Эта смелая расцветка отличала ее творения от общих модных тенденций времени, ну а для самой Эльзы использование ярких цветов, особенно розового, было способом отвлечься от мировых трудностей и найти источник вдохновения.
Также в 1937 году были выпущены духи Shocking!, названные в честь характерного цвета, ставшего символом модного дома.
Популярность Скиапарелли в Париже росла, и в 1952 году она была приглашена в качестве художника по костюмам для работы над фильмом "Мулен Руж". Дизайнер была ответственна за создание костюмов героини Джейн Аврил, певицы в ночном клубе (ее сыграла Жа Жа Габор).
Яркие цвета и авангардные детали, свойственные дизайнерскому почерку Скиапарелли, стали идеальными составляющими гардероба персонажа — одетая в розово-красное платье Schiaparelli, Габор была воплощением женской энергии и силы.
После этого розовый цвет окончательно утвердился как знаковый элемент в поп-культуре: наряд Мэрилин Монро в "Джентльмены предпочитают блондинок", Барби с розовой одеждой, домами и автомобилями, приверженность Эль Вудс всему розовому в фильме "Блондинка в законе" — все это не имело бы такого влияния без новаторства Скиапарелли. Кстати, культового платья Монро мы могли и не увидеть. Изначально она должна была быть одета в наряд из полос черного бархата, покрытого множеством страз, что должно было создавать иллюзию бриллиантового ожерелья размером с женщину. Однако этот дизайн был сочтен слишком откровенным.
Хотя она была, конечно, не первой, кто подумал о розовом (и уж точно не последней), но ее смелая идея использовать более выразительные цвета именно в тот момент, когда о них никто не думал, оказала сильное влияние на развитие моды.
Хотя модный дом Скиапарелли закрылся в 1954 году, в 2013 году Марко Занини возродил бренд, и шокирующий розовый оттенок там сегодня чтят так же, как и в годы работы основательницы марки.
Этой весной без розовых вещей в гардеробе тоже не обойтись — бренды явно настаивают на очередном триумфальном возвращении цвета, который покорял модников разных полов веками.