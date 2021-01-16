Мужской, шокирующий и желанный: история розового цвета, который снова становится модным

Вадим Карасев

Повлиял ли на это тяжелый 2020 год или нет, сказать сложно, но яркий праздничный розовый цвет вырывается в топ популярных оттенков года, явно опережая "назначенные" Pantone цвета: серый и желтый. Доминирующим он стал в новом лукбуке Helmut Lang, в изрядном количестве его можно найти также у Balmain, Miu Miu, ну и конечно, не стоит забывать и Jacquemus, который выпустил в этом цвете рождественскую капсульную коллекцию. "Винить" в возвращении розового цвета и его оттенков, конечно, надо и моду нулевых, которая снова становится актуальной. Впрочем, стал этот цвет знаковым далеко не в нулевых. Еще в 30—40-х годах прошлого века Эльза Скиапарелли сделала оттенок shocking pink ("шокирующий розовый") своей визитной карточкой и неотъемлемой частью своего смелого стиля. Как этот цвет стал модным и какова его история, рассказываем в нашем материале.





Модная иллюстрация 1929 года

Однако и до Скиапарелли розовый цвет использовался в одежде веками, хотя речь шла о менее насыщенных оттенках. Нежные вариации розового были популярны как в искусстве, так и в моде в XVIII веке, ну а главными "инфлюенсерами" этого тренда можно считать представителей французского двора. Мадам де Помпадур, фаворитка короля Людовика XV, даже приказала создать в Севре (город славился знаменитой фарфоровой мануфактурой) собственный оттенок розового, известный как "роза Помпадур".

В искусстве использование розового цвета должно было символизировать как молодость, так и романтику, а впоследствии и женственность, как это показано в произведениях периода рококо, таких как "Качели" Жан-Оноре Фрагонара.





Картина "Качели", 1767 год

Цвет оставался в моде до конца века, так что неравнодушна к нему была и Мария-Антуанетта: в розовых нарядах она запечатлена на некоторых исторических портретах, ну а Софи Коппола лишь укрепила эту ассоциацию в своем одноименном фильме 2005 года, где главную роль сыграла Кирстен Данст.





Кадр из фильма "Мария-Антуанетта"Детский портрет Марии-Антуанетты

Розовый оставался в обиходе и в XIX веке. Стоит отметить, что несколько веков назад он считался мужским оттенком. Поскольку малыши традиционно были одеты в белое, а красный цвет использовался в первую очередь в армии и считался символом власти и силы, то розовый цвет был своеобразным переходным оттенком для мальчиков. В то время как для девушек были предназначены нежные оттенки голубого. Впрочем, стоит отметить, что тона не были закреплены за полами слишком строго.





Картина "Дети Абера де Монмора", Филипп де Шампань, 1649 год

Забавно, что со временем оттенки в этом гендерном распределении поменялись местами. Произошло это после Второй мировой войны, когда в искусстве молодых женщин старались изображать милыми и нежными посредством именно розового цвета как символа этих идеалов. Так что оттенок скоро стал восприниматься именно как женский цвет. Поддержала тренд вскоре и первая леди США Мейми Эйзенхауэр — на инаугурации президента в 1953 году она появилась в розовом платье в стиле принцессы.





Ну а яркий розовый оттенок к тому моменту уже занял свою нишу и в мире моды. Стиль военных лет был довольно сдержанным, тем ярче на фоне вынужденно скромных образов выделяются работы Эльзы Скиапарелли.





Эльза Скиапарелли

В 1937 году она сделала оттенок ярко-розового своим фирменным цветом. Эта смелая расцветка отличала ее творения от общих модных тенденций времени, ну а для самой Эльзы использование ярких цветов, особенно розового, было способом отвлечься от мировых трудностей и найти источник вдохновения.





Эскиз платья Эльзы Скиапарелли





Платье Эльзы Скиапарелли, 1953 год

Также в 1937 году были выпущены духи Shocking!, названные в честь характерного цвета, ставшего символом модного дома.





Реклама духов Эльзы Скиапарелли

Популярность Скиапарелли в Париже росла, и в 1952 году она была приглашена в качестве художника по костюмам для работы над фильмом "Мулен Руж". Дизайнер была ответственна за создание костюмов героини Джейн Аврил, певицы в ночном клубе (ее сыграла Жа Жа Габор).

Яркие цвета и авангардные детали, свойственные дизайнерскому почерку Скиапарелли, стали идеальными составляющими гардероба персонажа — одетая в розово-красное платье Schiaparelli, Габор была воплощением женской энергии и силы.





Жа Жа Габор

После этого розовый цвет окончательно утвердился как знаковый элемент в поп-культуре: наряд Мэрилин Монро в "Джентльмены предпочитают блондинок", Барби с розовой одеждой, домами и автомобилями, приверженность Эль Вудс всему розовому в фильме "Блондинка в законе" — все это не имело бы такого влияния без новаторства Скиапарелли. Кстати, культового платья Монро мы могли и не увидеть. Изначально она должна была быть одета в наряд из полос черного бархата, покрытого множеством страз, что должно было создавать иллюзию бриллиантового ожерелья размером с женщину. Однако этот дизайн был сочтен слишком откровенным.





Мэрилин Монро

Хотя она была, конечно, не первой, кто подумал о розовом (и уж точно не последней), но ее смелая идея использовать более выразительные цвета именно в тот момент, когда о них никто не думал, оказала сильное влияние на развитие моды.





Хотя модный дом Скиапарелли закрылся в 1954 году, в 2013 году Марко Занини возродил бренд, и шокирующий розовый оттенок там сегодня чтят так же, как и в годы работы основательницы марки.





Показ кутюрной коллекции Schiaparelli, 2019 год

Этой весной без розовых вещей в гардеробе тоже не обойтись — бренды явно настаивают на очередном триумфальном возвращении цвета, который покорял модников разных полов веками.





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