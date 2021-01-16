Названы способы уничтожения авианосцев США в случае войны с Россией

Вадим Карасев

США существенно превосходят Россию по мощи флота, однако в случае войны у российского ВМФ есть перспективы в борьбе с американскими ВМС, уверен заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

В своей статье для "Военно-промышленного курьера" он пишет, что США и другие страны НАТО готовятся к войне с Россией. При этом по своим возможностям американский и, в перспективе, китайский флот превосходят российский.

"В этом отношении интересно обратиться к положительному опыту борьбы слабейших флотов против существенно более превосходящего противника", - отмечает автор, утверждая, что успех в такой ситуации возможен.

Сивков указал на гиперзвуковые ракеты "Циркон" как одно из средств противодействия американским авианосцам у морских границ РФ. Максимальной дальности ракеты, которая составляет 1000 км, должно хватать для такой задачи, поскольку для нанесения ударов по важным объектам в глубине территории РФ авианосец будет вынужден приближаться к нашему побережью на расстояние 450-500 км.

"Альтернативой может стать использование береговых аэродромов подскока для своей авиации. Это, с одной стороны, существенно сократит его оперативные возможности, а с другой — ликвидирует главное преимущество палубной авиации — независимость от береговых аэродромов, которые могут быть разрушены", - продолжает Сивков.

Еще один способ противодействия авианосцам - использование широкополосных мин.

"Развитие этого вида оружия в направлении разработки образцов, позволяющих их применять на глубинах до пяти тысяч метров, даст возможность создавать минную угрозу практически во всех районах, из которых могут действовать иностранные авианосцы против объектов на территории России и ее сил флота в море", - пояснил замглавы РАРАН.

Как писал Ruposters, в последние месяцы 2020 года состоялись очередные испытания ракеты "Циркон". Ее запускали с фрегата "Адмирал Горшков" на дальность около 1000 км, а одна из целей имитировала авианосец.