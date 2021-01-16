Не надо так: 9 причин, по которым вещи изнашиваются быстрее

Вадим Карасев

Тренд на осознанное потребление учит нас реже покупать новую одежду. Для этого, впрочем, надо не только проникнуться заботой об экологии, но и научиться бережно обращаться с имеющимися вещами. Ведь часто жизнь одежде мы сокращаем сами — виной тому неправильный уход или хранение. В новом материале собрали 9 самых типичных и частых ошибок, которые разрушают наши любимые вещи.

1.Вы складываете кожаные вещи

Если вы хотите, чтобы на кожаной куртке или брюках не было некрасивых складок (избавиться от них потом практически невозможно), не стоит складывать кожаную одежду. Вместо этого используйте вешалки с мягкими валиками — так на брюках и юбках не образуется заломов.





2.Вы не используете гидроизоляционный спрей

Вы задаетесь вопросом, почему ваши кожаные туфли выглядят так, будто вы носите их годами после всего лишь одного сезона? В основном это связано с отсутствием должного ухода. Осенью и зимой обувь особенно нуждается в пропитке, и не стоит пренебрегать специальными средствами — они защищают не только от влаги, но также от грязи и царапин.





3.Вы слишком часто отдаете одежду в химчистку

Если на этикетке не написано, что подходит только химчистка (а, например, такой способ ухода является рекомендуемым), то такие вещи можно постирать вручную дома. Такой способ особенно актуален для деликатных тканей, таких как шелк и кашемир. Химические вещества, используемые при профессиональной чистке, могут со временем повредить волокна.





Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

4.Вы не застегиваете молнии перед стиркой

Во время стирки зубцы молнии могут зацепиться за другие предметы одежды, что может быть фатальным для деликатных тканей, но пострадать могут и более плотные материалы — зацепки и выдернутые нити их не украсят. Так что перед стиркой стоит закрыть молнии на всех вещах, а бюстгальтеры лучше стирать в отдельных мешочках, ведь крючки во время стирки могут и расстегнуться.





Кадр из сериала "Друзья"

5.Вы храните сумочки в висячем положении

Сумка на каждый день всегда должна быть под рукой, и чаще всего она висит в гардеробе или на дверной ручке или стоит на полу в комнате. Но вот те сумки, которые вы используете нерегулярно, стоит хранить более бережно. Если они просто висят рядом с другими вещами, то они будут царапаться и пылиться, а ремень будет растягиваться. В идеале хранить сумки в специальном мешочке из мягкой деликатной ткани, ну или хотя бы выставлять их на отдельной полке.





Кайли Дженнер

6.Вы слишком часто носите один и тот же бюстгальтер

Найти идеальное нижнее белье — маленький праздник для каждой женщины! Неудивительно, что любимый бюстгальтер многие из нас носят регулярно, но это неправильно: лучше расширить линейку "любимчиков", а не привязываться к одному. Все дело в том, что, если носить один бюстгальтер постоянно, то он начнет быстрее растягиваться и терять форму.





7.Вы используете пластиковые или проволочные вешалки

Лучше всего использовать вешалки из дерева (тут, впрочем, стоит следить за идеальной полировкой) или бархата. Внимательно стоит подбирать и размер вешалки — неправильная ширина плечиков может привести к деформации одежды.





8.Вы стираете бикини и купальники в стиральной машине и сильно отжимаете их

При стирке в стиральной машине купальники изнашиваются сильнее, поэтому лучше стирать их вручную. Еще одна частая ошибка: вы энергично отжимаете бикини и купальники, чтобы они сохли быстрее. Так делать не стоит! Выкручивание может привести к потере формы и эластичности купального костюма. Для быстрого высыхания лучше разложить купальник на полотенце, чтобы оно впитало влагу. Подробнее о правильном уходе за бикини мы уже писали ранее.





9.Вы бросаете спортивную одежду после тренировки прямиком в корзину для белья

Это не очень хорошая идея, потому что влажная одежда может привести и к образованию плесени. Лучше дать легинсам и топам после тренировки просохнуть, прежде чем класть их в корзину с остальным грязным бельем.



