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Норвегия ужесточит правила въезда из-за коронавируса

Норвегия ужесточит правила въезда из-за коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Прибывающих в Норвегию с 18 января обяжут сдавать тесты на коронавирус, говорится в сообщении правительства. Об этом пишет РИА «Новости». 

«Правительство вводит обязательное тестирование на границе для всех, кто въезжает из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Тестирование на въезде вводится с 17.00 по местному времени (19.00 мск) понедельника, 18 января», — говорится в сообщении.

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По словам министра здравоохранения Бента Хёйе, в Норвегии действуют строгие правила въезда и тестирования всех, кто приезжает из Европы. Теперь власти решили сделать еще один шаг, чтобы не допустить распространение вируса. «Люди, которые без убедительных причин откажутся от тестирования, будут оштрафованы и будут обязаны провести карантин в специальном отеле», — сказал министр.

До новых правил въезжающие в Норвегию должны были пройти тестирование в течение 24 часов, теперь же его будут проводить на границе — в аэропортах, морских терминалах или на автомобильных КПП.

С начала пандемии в королевстве зафиксировано 58 тысяч случаев заражения COVID-19. При этом 517 человек  скончались. 

 

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По материалам: pnp.ru

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