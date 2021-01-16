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Организацию занятий в школах искусств предложили поручить Минкульту

Организацию занятий в школах искусств предложили поручить Минкульту

В России предлагают пересмотреть особенности регулирования деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей — детских школ искусств. Такой законопроект, внесенный Президентом России Владимиром Путиным, депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в весеннюю сессию.

Новый документ предусматривает отдавать при приеме в колледжи и техникумы приоритет наиболее одаренным абитуриентам. Определять же количество бюджетных мест для обучения по образовательным программам высшего образования в области искусств, будет Минкультуры.

Помимо этого, ведомство предлагается наделить правом устанавливать порядок организации занятий детскими школами искусств. Ожидается, что закон вступит в силу со дня его публикации. Ответственной при рассмотрении законопроекта Владимир Путин назначил главу Минкультуры Ольгу Любимову.

Новый законопроект содержит положения, направленные на повышение устойчивости существующей системы, говорится в пояснительной записке к документу. В частности, предусматриваются особенности регулирования деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей — детских школ искусств, создаваемых в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств.

На модернизацию детских школ искусств в регионах направят более 9,5 млрд рублей


Напомним, ранее Минкультуры разработало проект, по которому абитуриенты, окончившие школы искусств, могут получить приоритет при зачислении в творческие колледжи и техникумы. Законопроект уточняет особенности приёма в творческие колледжи по результатам баллов по вступительным испытаниям, требующим наличия определённых творческих способностей. При равенстве баллов приёмная комиссия будет учитывать оценки, которые абитуриент получил, например, в художественной или музыкальной школе.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

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По материалам: pnp.ru

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