Организацию занятий в школах искусств предложили поручить Минкульту

Лидия Мартынова

В России предлагают пересмотреть особенности регулирования деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей — детских школ искусств. Такой законопроект, внесенный Президентом России Владимиром Путиным, депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в весеннюю сессию.

Новый документ предусматривает отдавать при приеме в колледжи и техникумы приоритет наиболее одаренным абитуриентам. Определять же количество бюджетных мест для обучения по образовательным программам высшего образования в области искусств, будет Минкультуры.

Помимо этого, ведомство предлагается наделить правом устанавливать порядок организации занятий детскими школами искусств. Ожидается, что закон вступит в силу со дня его публикации. Ответственной при рассмотрении законопроекта Владимир Путин назначил главу Минкультуры Ольгу Любимову.

Новый законопроект содержит положения, направленные на повышение устойчивости существующей системы, говорится в пояснительной записке к документу. В частности, предусматриваются особенности регулирования деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей — детских школ искусств, создаваемых в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств.

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Напомним, ранее Минкультуры разработало проект, по которому абитуриенты, окончившие школы искусств, могут получить приоритет при зачислении в творческие колледжи и техникумы. Законопроект уточняет особенности приёма в творческие колледжи по результатам баллов по вступительным испытаниям, требующим наличия определённых творческих способностей. При равенстве баллов приёмная комиссия будет учитывать оценки, которые абитуриент получил, например, в художественной или музыкальной школе.

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