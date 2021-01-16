Помпео выступил с провокационным заявлением о происхождении Covid-19

Анастасия Иванова

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 16 января, что располагает информацией о происхождении коронавируса Covid-19 из Уханьского института вирусологии в Китае.

Данное заявление американского госсекретаря прозвучало на фоне поездки инспекторов Всемирной организации здравоохранения в Китай для расследования причин возникновения вируса, хотя сами инспекторы ВОЗ перед визитом публично заявили, что версия с утечкой вируса из лаборатории в Ухане ими не рассматривается. С этой точки зрения заявление Помпео является откровенно провокационным.

Помпео призвал специалистов ВОЗ «надавить на местных эпидемиологов», а власти Китая — обеспечить экспертам доступ ко всем объектам, данным лабораторий, очевидцам и авторам жалоб.

«У нас есть основания полагать, что несколько исследователей в Уханьском институте вирусологии заболели еще летом 2019 года — до первого зарегистрированного случая COVID-19», — говорится в сообщении госсекретаря США. Кроме того, по словам Помпео, в Уханьском институте изучали коронавирус летучих мышей RaTG13, а он более чем на 96% схож с Covid-19.

Майк Помпео обвинил институт вирусологии в Ухане в сотрудничестве с НОАК, а также заявил, что там проводились многочисленные военные исследования. Госсекретарь США полагает, что пандемии коронавируса Covid-19 можно было бы избежать, если бы власти Китая своевременно пригласили мировых специалистов в области здравоохранения в эпицентр заражения.

Стоит отметить, что в США также проводятся эксперименты с опасными вирусами и при этом активно используются летучие мыши. Как сообщало ИА Newstes, биологи федерального агентства США «Национальные центры по контролю и профилактике заболеваний» (CDC) более пяти лет проводят с летучими мышами опасные эксперименты. Оказывается, в США выращивают в неволе целые колонии летучих мышей. А в лабораториях наивысшей биологической защиты BSL-4 американские специалисты заражают животных смертельными вирусами, чтобы изучить, как организм переносчиков многих инфекций справляется с ними, а инфекции передаются. В CDC заявляют, что после экспериментов летучих мышей умерщвляют.

Напомним также, что непосредственно до эпидемии в китайском Ухане проходили международные армейские игры, на которых побывала и сборная команда из Пентагона.