Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Помпео выступил с провокационным заявлением о происхождении Covid-19

Помпео выступил с провокационным заявлением о происхождении Covid-19

Помпео выступил с провокационным заявлением о происхождении Covid-19

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 16 января, что располагает информацией о происхождении коронавируса Covid-19 из Уханьского института вирусологии в Китае.

Данное заявление американского госсекретаря прозвучало на фоне поездки инспекторов Всемирной организации здравоохранения в Китай для расследования причин возникновения вируса, хотя сами инспекторы ВОЗ перед визитом публично заявили, что версия с утечкой вируса из лаборатории в Ухане ими не рассматривается. С этой точки зрения заявление Помпео является откровенно провокационным.

Помпео призвал специалистов ВОЗ «надавить на местных эпидемиологов», а власти Китая — обеспечить экспертам доступ ко всем объектам, данным лабораторий, очевидцам и авторам жалоб.

«У нас есть основания полагать, что несколько исследователей в Уханьском институте вирусологии заболели еще летом 2019 года — до первого зарегистрированного случая COVID-19», — говорится в сообщении госсекретаря США. Кроме того, по словам Помпео, в Уханьском институте изучали коронавирус летучих мышей RaTG13, а он более чем на 96% схож с Covid-19.

Майк Помпео обвинил институт вирусологии в Ухане в сотрудничестве с НОАК, а также заявил, что там проводились многочисленные военные исследования. Госсекретарь США полагает, что пандемии коронавируса Covid-19 можно было бы избежать, если бы власти Китая своевременно пригласили мировых специалистов в области здравоохранения в эпицентр заражения.

Стоит отметить, что в США также проводятся эксперименты с опасными вирусами и при этом активно используются летучие мыши. Как сообщало ИА Newstes, биологи федерального агентства США «Национальные центры по контролю и профилактике заболеваний» (CDC) более пяти лет проводят с летучими мышами опасные эксперименты. Оказывается, в США выращивают в неволе целые колонии летучих мышей. А в лабораториях наивысшей биологической защиты BSL-4 американские специалисты заражают животных смертельными вирусами, чтобы изучить, как организм переносчиков многих инфекций справляется с ними, а инфекции передаются. В CDC заявляют, что после экспериментов летучих мышей умерщвляют.

Напомним также, что непосредственно до эпидемии в китайском Ухане проходили международные армейские игры, на которых побывала и сборная команда из Пентагона.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с четырьмя странами
Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с четырьмя странами
Помпео выступил с провокационным заявлением о происхождении Covid-19
Помпео выступил с провокационным заявлением о происхождении Covid-19
В Саудовской Аравии построят футуристичный город без машин и улиц
В Саудовской Аравии построят футуристичный город без машин и улиц
Бутина призвала зеркально ответить на притеснения журналистов в Латвии
Бутина призвала зеркально ответить на притеснения журналистов в Латвии
Бен Аффлек вспомнил о романе с Дженнифер Лопес: "Люди были чертовски злыми по отношению к ней"
Бен Аффлек вспомнил о романе с Дженнифер Лопес: "Люди были чертовски
Глупые приказы и губительный мир: Манукян «предъявил счёт» Пашиняну
Глупые приказы и губительный мир: Манукян «предъявил счёт» Пашиняну
ВС признал поход на футбол уважительной причиной для ухода с работы
ВС признал поход на футбол уважительной причиной для ухода с работы
В РПЦ призвали верующих в этом году не купаться в проруби на Крещение
В РПЦ призвали верующих в этом году не купаться в проруби на Крещение
ВКС перекинули на Новую Землю перехватчики для контроля Арктики
ВКС перекинули на Новую Землю перехватчики для контроля Арктики
Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря США
Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря США
Не надо так: 9 причин, по которым вещи изнашиваются быстрее
Не надо так: 9 причин, по которым вещи изнашиваются быстрее
Шведская журналистка рассказала о неожиданной проблеме жизни в Петербурге
Шведская журналистка рассказала о неожиданной проблеме жизни в

Топ на сегодня

Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе появились на публике
Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе появились на публике
Названы способы уничтожения авианосцев США в случае войны с Россией
Названы способы уничтожения авианосцев США в случае войны с Россией
"Вот такая какашка!": Киркорова рассмешили приплывшие к нему фекалии
"Вот такая какашка!": Киркорова рассмешили приплывшие к нему фекалии
Россию обкладывают — эксперты о выходе из Договора по открытому небу
Россию обкладывают — эксперты о выходе из Договора по открытому небу
В Сенате Конгресса США готовы обвинения против Трампа
В Сенате Конгресса США готовы обвинения против Трампа

Еще по теме

Госдеп США заявил об искусственном происхождении коронавируса
Помпео: У США достаточно доказательств сокрытия Китаем ситуации с Covid-19
"Очень плохой подарок". Трамп вновь обвинил Китай в пандемии COVID
В США высказались о ходе расследования появления коронавируса