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Родственникам погибших при выполнении спецзадач военных дадут соцгарантии

Родственникам погибших при выполнении спецзадач военных дадут соцгарантии

Членам семей военнослужащих, погибших в ходе ведения боевых действий или выполнения специальных задач, предлагают дать соцгарантии даже в том случае, если погибший военный не получил статуса ветерана при жизни. Такой законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в весеннюю сессию.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, членам семей военнослужащих, погибших в ходе ведения боевых действий (выполнения специальных задач) и не получивших статус ветерана боевых действий при жизни, дадут государственные социальные гарантии. Для этого Минобороны подготовило поправки в статьи 3 и 28 Федерального закона «О ветеранах».

На семьи таких военнослужащих авторы законопроекта предлагают распространить социальные гарантии, предусмотренные для членов семей погибших ветеранов боевых действий. Отмечается, что меры социальной поддержки будут предоставляться нетрудоспособным членам семьи погибшего. А также состоящим на его иждивении и получающим пенсию по случаю потери кормильца.

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Это, в частности, льготы по пенсионному обеспечению, преимущество при вступлении в жилищные, гаражные кооперативы, первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или огородных земельных участков. А также — компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50% и другие.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

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По материалам: pnp.ru

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