Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

Анастасия Иванова

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом объявил, что Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией.

Как отметили в оперштабе, авиасообщение будет возобновлено на взаимной основе. Помимо этого, Россия увеличит число регулярных авиарейсов в Египет по маршруту Москва—Каир до пяти в неделю.

Решение о возобновлении пассажирских авиаперевозок было принято по итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в данных странах.

В штабе уточнили, что рейсы во Вьетнам по маршруту Москва — Ханой, и в Индию по маршруту Москва — Дели будут осуществляться по два раза в неделю.

В Финляндию, в Хельсинки, самолеты будут летать из Москвы и Санкт-Петербурга также по два раза в неделю. Авиасообщение с Катаром по маршруту Москва — Доха будет осуществляться три раза в неделю.

Ранее ИА Newstes сообщало, что Узбекистан передумал возобновлять авиасообщение с государствами, где обнаружен британский штамм коронавируса. Введенный запрет с 21 декабря по 10 января по окончании срока его действия Ташкент продлил до 1 февраля.