Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Россия с 27 января 2021 года возобновит международное авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января 2021 года со следующими государствами: Вьетнам (Москва — Ханой, два раза в неделю), Индия (Москва — Дели, два раза в неделю), Финляндия (Москва — Хельсинки, два раза в неделю, и Санкт-Петербург — Хельсинки, два раза в неделю), Катар (Москва — Доха, три раза в неделю)», — сказали в оперштабе.

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Кроме этого, до 5 в неделю увеличится число регулярных рейсов между Россией и Египтом по маршруту Москва — Каир.

«Принято решение об увеличении количества регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва — Каир до пяти раз в неделю», — говорится в сообщении.