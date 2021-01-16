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Россиянам объяснили, как получить пенсию больше 25 тысяч

Россиянам объяснили, как получить пенсию больше 25 тысяч

Пенсионеры, получавшие до 2019 года 25 тысяч рублей в месяц, теперь будут получать более 30 тысяч, сообщил агентству "Прайм" руководитель Центра аналитики "Сафмар" Евгений Биезбардис.

По его словам, в текущем месяце страховые пенсии по старости проиндексировали на 6,3%. В то же время россиян с пенсией выше 25 тысяч до 2019 года крайне мало, отметил Биезбардис: "На возможность получения страховых пенсий на таком высоком уровне влияет целый ряд факторов, недоступных для большинства россиян". Средний размер страховой пенсии по старости у неработающих граждан составляет порядка 17,5 тыс. рублей.

Согласно действующей пенсионной формуле, размер страховой пенсии складывается из фиксированной части и персональной, которая рассчитывается на основании индивидуальных коэффициентов. Эти коэффициенты зависят от того, как долго человек получал "белую" зарплату и был трудоустроен официально. Биезбардис уточнил, что страховую пенсию можно также повысить за счет премиальных коэффициентов, возникающих при отсрочке выхода на пенсию: за 5-летнюю отсрочку прибавка будет выше на 40%, за 10-летнюю — на 100%. Дополнительные коэффициенты полагаются и за социально значимую деятельность, напомнил аналитик.

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По материалам: uposters.ru

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