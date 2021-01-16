Россию обкладывают — эксперты о выходе из Договора по открытому небу
Договор по открытому небу — акт о добрых намерениях, сейчас он потерял смысл, заявил военный обозреватель главный редактор портала «Сегодня.ру» Юрий Котенок, комментируя начало выхода России из Договора по открытому небу (ДОН).
По его словам, у России есть другие возможности отслеживать ситуацию с точки зрения военной и военно-технической информации.
Капитан 3-го ранга запаса ответственный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин, в свою очередь, отметил, что российская сторона не случайно выдвигала предложения по поддержанию жизнеспособности договора в новых условиях.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для этого, по утверждению Вашингтона, стали неоднократные нарушения со стороны России. В частности, США обвинили Москву в том, что она пользуется «Открытым небом» как инструментом «военного принуждения».
Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.
В ночь на 22 ноября 2020 года США завершили процедуру выхода.
В МИД России отмечают, что решение США покинуть соглашение под надуманным предлогом нарушило баланс интересов участников и подорвало роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности. Москва выдвигала предложения по поддержанию жизнеспособности в новых условиях договора, но не получила поддержки со стороны союзников США, отметили во внешнеполитическом ведомстве.
После завершения всех внутригосударственных процедур по выходу из ДОН Москва направит уведомление его депозитариям.