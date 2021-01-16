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Селена Гомес представила первый видеоклип на испаноязычную песню

Селена Гомес представила первый видеоклип на испаноязычную песню

Несколько часов назад Селена Гомес порадовала поклонников своей новой работой — 28-летняя певица представила видеоклип на песню De Una Vez. Эта композиция — первая испаноязычая работа звезды, до этого у Гомес были песни только на английском языке.


Это начало того, что я так долго хотела изучать. Надеюсь, вам понравится это так же сильно, как мне,

— представила она новый клип в своем инстаграме.

В песне Гомес поет о прошлых отношениях, клип символизирует начало новой главы в ее жизни.

Селена Гомес, у которой есть мексиканские корни, давно говорила, что хочет выпустить испаноязычный альбом. После релиза нового клипа певицы ее фанаты надеются, что в скором времени она это обязательно сделает. Тем более что и сама она недавно намекнула на это в интервью Зейну Лоу из Apple Music.

Испанский проект — это то, что я хотела сделать в течение 10 лет. Я так горжусь своим наследием и просто искренне чувствовала, что хочу, чтобы это произошло. Я чувствую, что сейчас для этого самое подходящее время. Есть что-то такое в латинской музыке, что заставляет людей многое чувствовать,

— призналась она.


# Шоу-бизнес / Бизнес
По материалам: spletnik.ru

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