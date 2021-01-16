Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Штурм Капитолия: боль и разочарование

Штурм Капитолия: боль и разочарование

Хантер Кейвуд, Алексей Вирясов, эксперты по российско-американским отношениям

В канун православного Рождества разъяренная толпа штурмовала "храм демократии" на Капитолийском холме. Американский парламент напоминает неприступную крепость: плотное кольцо охраны, досмотр, металлоискатели. Сложно представить, чтобы ее можно было взять приступом. Однако сторонникам Дональда Трампа это удалось.

В либеральных СМИ их пытаются выставить внутренними террористами. Избранный президент Джо Байден называет не голосовавших за него сограждан "бушующей чернью".

Трамп, обращаясь к своим сторонникам, призывает избежать насилия: "Мы любим вас. Вы — особенные. Я чувствую вашу боль. Расходитесь по домам".

Что увидим мы, заглянув в лица протестующих? Да, злобу и жестокость. Но что за ними? А за ними — боль и разочарование.

Именно эти люди избрали Трампа президентом в 2016 году. Он пообещал сохранить их рабочие места, заступиться за них перед лицом диктата транснациональных корпораций. Он взывал к их патриотизму, обещал сделать Америку снова великой. По сути, Дональд Трамп бросил вызов глобализации.

Сегодня Соединенные Штаты переживают глубокий кризис. Американское общество не было так расколото со времен войны во Вьетнаме. Обострилась классовая борьба. Провинциальная Америка, синие воротнички восстали против власти корпоративных и финансовых элит.

Банкир с Уолл-стрит или программист из Силиконовой долины летают на частных самолетах. Фермер из Алабамы на последнюю купюру с Линкольном заправляет свой старенький красный пикап.

Нью-йоркский банкир не знает родства с бедняками из южных штатов, не чувствует эмпатии к горнякам Северного Мичигана. Он инвестирует в экономику Китая и Индии. Его сбережения — в швейцарских банках. По духу ему ближе не свои соотечественники, а другие ростовщики и спекулянты из Лондона и Брюсселя. Этот банкир уже не американец. Он — представитель глобальной элиты.

На выборах 2020 года глобалисты взяли реванш. И всё же 70 миллионов американцев проголосовали за Трампа. Это половина страны. Они убеждены, что их обманули. Они злятся на демократов за то, что те якобы украли у них эти выборы.

Демократы тем временем запускают очередную процедуру импичмента 45-го президента.

Действительно, протестующие отправились на штурм Капитолия от Белого дома, где Трамп выступил с речью и призвал их быть сильными. "Мы не уступим, и мы никуда не уйдем" — заявил республиканец.

Как итог, в храме американской демократии пролилась кровь. Последний раз Капитолий удавалось захватить только британцам в 1814 году. Нынешний эпизод нельзя назвать внешним вторжением: в этот раз Вашингтон штурмовали, размахивая американскими флагами.

Однако не будет преувеличением сказать, что четвертое сословие, униженные и оскорбленные представители американской глубинки сегодня чувствуют себя иностранцами в собственной стране.

Соединенные Штаты — не уникальный случай. Униженные и оскорбленные представляют значительную часть электората во всех странах, затронутых глобализацией. Можно ли понять чувства людей, которые не сумели встроиться в новый глобальный экономический уклад? Безусловно. Равно как можно понять и горе швеи, оставшейся без работы из-за изобретения швейного станка.

Стоит ли пытаться противостоять глобализации, как луддиты в 19 веке жаждали повернуть вспять промышленную революцию? Вопрос дискуссионный. Мир усложняется, становится многоуровневым. С каждым днем растет экономическая и политическая взаимозависимость между странами. Глобализация — это прогресс, процесс необратимый.

Тем не менее, как и бесчеловечный капитализм 19 века, так правдиво описанный в романах Диккенса, глобализация несет в себе множество скрытых угроз.

Мы должны распознать и купировать эти угрозы. Акцент нужно делать на человека, его достоинство, нужды и потребности. Наша задача — не остановить или замедлить, но скорректировать глобальные мегатренды. Так, чтобы маховик времени не размолол простых людей и не выкинул национальные государства на обочину истории.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе появились на публике
Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе появились на публике
Штурм Капитолия: боль и разочарование
Штурм Капитолия: боль и разочарование
МИД России прокомментировал выход из Договора по открытому небу
МИД России прокомментировал выход из Договора по открытому небу
Когда набирать крещенскую воду в 2021 году
Когда набирать крещенскую воду в 2021 году
Instargram и Facebook отключили блокировку страниц Трампа
Instargram и Facebook отключили блокировку страниц Трампа
Женский гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года
И.о. министра обороны США рассказал о своем отношении к ВС России
И.о. министра обороны США рассказал о своем отношении к ВС России
Франция расследует передачу Саркози 3 млн евро из России
Франция расследует передачу Саркози 3 млн евро из России
Из ОАЭ на Мальдивы: как семья Джигана и Оксаны Самойловой проводит январские каникулы
Из ОАЭ на Мальдивы: как семья Джигана и Оксаны Самойловой проводит
Любовный гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года
В Сенате Конгресса США готовы обвинения против Трампа
В Сенате Конгресса США готовы обвинения против Трампа
Дочь Ренаты Литвиновой Ульяна снялась обнаженной для мужского журнала
Дочь Ренаты Литвиновой Ульяна снялась обнаженной для мужского журнала

Топ на сегодня

"Мой парень меня поддержал": застрявшая в отеле из-за карантина туристка стала продавать свои голые фото
"Мой парень меня поддержал": застрявшая в отеле из-за карантина
Родители Новосибирской области могут принять участие в образовательном проекте «Родительский клуб «Узнай как»
Родители Новосибирской области могут принять участие в
Министр просвещения России и врио главы Республики Мордовия обсудили реализацию нацпроекта «Образование» в регионе
Министр просвещения России и врио главы Республики Мордовия обсудили
Комитет Рады одобрил сокращение числа депутатов с 450 до 300
Комитет Рады одобрил сокращение числа депутатов с 450 до 300
«Счастливый Кобахидзе» и предатели: Грузинский парламент обрел «оппозицию»
«Счастливый Кобахидзе» и предатели: Грузинский парламент обрел

Еще по теме

Джо Байден назвал сторонников Трампа «внутренними террористами»
Штаб Трампа предложил выиграть право на ужин с президентом
Трамп из личных средств оплатит своим сторонникам судебные издержки по делам «о связях с Россией»
WP: Трамп хочет лично написать инаугурационную речь