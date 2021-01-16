Штурм Капитолия: боль и разочарование

Вадим Карасев

Хантер Кейвуд, Алексей Вирясов, эксперты по российско-американским отношениям

В канун православного Рождества разъяренная толпа штурмовала "храм демократии" на Капитолийском холме. Американский парламент напоминает неприступную крепость: плотное кольцо охраны, досмотр, металлоискатели. Сложно представить, чтобы ее можно было взять приступом. Однако сторонникам Дональда Трампа это удалось.

В либеральных СМИ их пытаются выставить внутренними террористами. Избранный президент Джо Байден называет не голосовавших за него сограждан "бушующей чернью".

Трамп, обращаясь к своим сторонникам, призывает избежать насилия: "Мы любим вас. Вы — особенные. Я чувствую вашу боль. Расходитесь по домам".

Что увидим мы, заглянув в лица протестующих? Да, злобу и жестокость. Но что за ними? А за ними — боль и разочарование.

Именно эти люди избрали Трампа президентом в 2016 году. Он пообещал сохранить их рабочие места, заступиться за них перед лицом диктата транснациональных корпораций. Он взывал к их патриотизму, обещал сделать Америку снова великой. По сути, Дональд Трамп бросил вызов глобализации.

Сегодня Соединенные Штаты переживают глубокий кризис. Американское общество не было так расколото со времен войны во Вьетнаме. Обострилась классовая борьба. Провинциальная Америка, синие воротнички восстали против власти корпоративных и финансовых элит.

Банкир с Уолл-стрит или программист из Силиконовой долины летают на частных самолетах. Фермер из Алабамы на последнюю купюру с Линкольном заправляет свой старенький красный пикап.

Нью-йоркский банкир не знает родства с бедняками из южных штатов, не чувствует эмпатии к горнякам Северного Мичигана. Он инвестирует в экономику Китая и Индии. Его сбережения — в швейцарских банках. По духу ему ближе не свои соотечественники, а другие ростовщики и спекулянты из Лондона и Брюсселя. Этот банкир уже не американец. Он — представитель глобальной элиты.

На выборах 2020 года глобалисты взяли реванш. И всё же 70 миллионов американцев проголосовали за Трампа. Это половина страны. Они убеждены, что их обманули. Они злятся на демократов за то, что те якобы украли у них эти выборы.

Демократы тем временем запускают очередную процедуру импичмента 45-го президента.

Действительно, протестующие отправились на штурм Капитолия от Белого дома, где Трамп выступил с речью и призвал их быть сильными. "Мы не уступим, и мы никуда не уйдем" — заявил республиканец.

Как итог, в храме американской демократии пролилась кровь. Последний раз Капитолий удавалось захватить только британцам в 1814 году. Нынешний эпизод нельзя назвать внешним вторжением: в этот раз Вашингтон штурмовали, размахивая американскими флагами.

Однако не будет преувеличением сказать, что четвертое сословие, униженные и оскорбленные представители американской глубинки сегодня чувствуют себя иностранцами в собственной стране.

Соединенные Штаты — не уникальный случай. Униженные и оскорбленные представляют значительную часть электората во всех странах, затронутых глобализацией. Можно ли понять чувства людей, которые не сумели встроиться в новый глобальный экономический уклад? Безусловно. Равно как можно понять и горе швеи, оставшейся без работы из-за изобретения швейного станка.

Стоит ли пытаться противостоять глобализации, как луддиты в 19 веке жаждали повернуть вспять промышленную революцию? Вопрос дискуссионный. Мир усложняется, становится многоуровневым. С каждым днем растет экономическая и политическая взаимозависимость между странами. Глобализация — это прогресс, процесс необратимый.

Тем не менее, как и бесчеловечный капитализм 19 века, так правдиво описанный в романах Диккенса, глобализация несет в себе множество скрытых угроз.

Мы должны распознать и купировать эти угрозы. Акцент нужно делать на человека, его достоинство, нужды и потребности. Наша задача — не остановить или замедлить, но скорректировать глобальные мегатренды. Так, чтобы маховик времени не размолол простых людей и не выкинул национальные государства на обочину истории.