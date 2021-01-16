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Шведская журналистка рассказала о неожиданной проблеме жизни в Петербурге

Шведская журналистка рассказала о неожиданной проблеме жизни в Петербурге

Шведская журналистка Анна-Лена Лаурен в своей колонке для издания Dagens Nyheter рассказала о сюрпризах, которые ей преподнесла жизнь в Санкт-Петербурге.

Она снимает жилье в доме 1910 года постройки, в квартире с высокими потолками и большими окнами. При этом Лаурен отмечает, что здания дореволюционных времен находятся в лучшем состоянии, чем советские, и у таких зданий имеются "свои маленькие секреты", особенно если система водоснабжения расположена на чердаке. Так, хозяйка квартиры не предупредила ее, что во время продолжительных морозов трубы могут замерзнуть, и для журналистки было сюрпризом, когда она однажды открыла кран, а воды не было. Полдня она искала выключатель отопительной системы водопровода и смогла найти его только с помощью арендодателя.

"Оставалось только ждать. А пока что мне пришлось принести воды от хозяев моей квартиры — благо они живут напротив", — вспоминает Лаурен.

В ожидании оттаивания труб она оставила краны открытыми на ночь, но вода до утра так и не потекла. Отчаянная журналистка "была готова вызывать пожарную команду — или кого угодно, кто знает, как размораживать замерзший водопровод", была готова к тому, что воды не будет несколько дней, но уже за завтраком водопровод оттаял.

"Я чувствовала то же, что, должно быть, чувствовал и Моисей, когда ударил посохом по скале", — призналась Лаурен.

После этого случая она стала набирать впрок 2 ведра воды, из-за чего у нее сложилось впечатление, будто она живет на даче. Также журналистка узнала от арендодателя, что окна на чердаке нужно держать открытыми, чтобы предотвратить образование сосулек на крыше, которые могут упасть на пешеходов.

Ruposters ранее освещал предыдущие публикации Лаурен, которая регулярно пишет о жизни в России. В частности, она восхищалась атмосферой в российских поездах и удивлялась нагрузке в российских школах.

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По материалам: uposters.ru

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