Страх и ненависть внутри Навального и вокруг него

Влада Некрасова

Сторонники блогера Алексея Навального призывают «неравнодушных россиян» встретить 17 января рейс из Берлина, которым Навальный должен прилететь в Москву. После того как Навальный объявил о своем возвращении в Россию, адвокаты блогера стали пугать навальнистов: сразу же в аэропорту Навального арестуют. Но вот если Навального в зале прилета окружит толпа почитателей блогера, то арест удастся предотвратить, говорят адвокаты Навального.

Навальный заявляет, что его арест якобы санкционировал лично Владимир Путин — чтобы окончательно обезглавить борьбу за «свободную Россию». Само собой, такие заявления — «хайп» для недалекой публики. Зато верно, что Навальный до сих пор «ходит» под условным сроком за мошенничество с фондами компании «Ив Роше». В июне прошлого года на Навального завели уголовное дело за клевету на ветерана Великой Отечественной войны. В конце декабря Следственный комитет России завел на блогера еще одну «уголовку» — за организацию мошенничества с донатами для «Фонда борьбы с коррупцией». Последняя статья (часть 4 159 статьи УК РФ) как раз предусматривает реальный срок до 10 лет лишения свободы. Однако официальной информации о том, что суд принял решение об аресте Навального по этому делу до сих пор не поступало. Нет свидетельств того, что блогеру точно решено заменить условный срок на реальный по делу «Ив Роше».

По делу «Ив Роше». Навальный с момента вынесения приговора в 2015 году упорно уклоняется от явки на учет во ФСИН. По закону в таких случаях условно осужденному человеку можно заменить «условку» на казенный дом. Но опять же -соответствующего решения суда по делу не было. Срок давности по делу «Ив Роше» скоро истечет. За Навального по этому делу уже отсидел родной брат блогера. Нет четких оснований считать, что Навального из аэропорта сразу повезут в СИЗО мотать переквалифицированную «условку». Оскорбление Навальным героя войны вообще карается штрафом или исправительными работами. Вывод: хоть у Навального длинный хвост уголовных дел, сразу брать и арестовывать его не дозволяется российскими законами. Его могут задержать — как и говорится в официальном сообщении ФСИН. Но между задержанием и арестом — огромная разница. «Кровавый режим», которым блогер и его сторонники пугают доверчивых обывателей, относится к оппозиции как гуманное европейское правовое государство. В отличие от любимых «болотно- сахаровской» публикой США и Украины, где убийства политических оппонентов — постоянное явление политической погоды.

Украинские СМИ с августа постоянно держат в курсе своих читателей насчет ситуации с «отравленным ФСБ» Навальным. Как сказал корреспонденту ИА Newstes исследователь деятельности Навального, корпоративный юрист Илья Ремесло, на Украине Навальный не был с 2014 года — после того, как съездил в Киев на «Евромайдан». «Прямых связей с киевским режимом у Навального нет. На Украине Навального ранее едва знали, а накануне ситуации с мифическим отравлением уже начали забывать, кто он вообще такой», — говорит эксперт. С Петром Порошенко, Владимиром Зеленским или СБУ блогер точно не общается по прямому мобильному или месенджерам (что называется, много чести). У Навального все же есть непрямые (точнее, кривые) контакты с Незалежной, заслуживающие отдельного внимания.

Один из таких каналов находится… в заполярной Воркуте. Там штаб Навального возглавляет уроженец Волынской области Валентин Миронюк — поклонник Бориса Ельцина, старший пастор воркутинской пятидесятнической организации «Силоам». Руководят реально воркутинскими пятидесятниками из Киева. Позиция украинского руководства «Силоама» по России — типичные либеральные ламентации про то, что «при Ельцине в России были настоящая свобода и демократия, а Путин уничтожил все это, введя в 1999 году войска в свободолюбивую Чечню». Стоит сказать, что депрессивная Воркута — - хорошая картинка для украинских русофобов о том, до чего «Путин Россию довел», с условием, если в эту картинку добавить как можно больше черных красок. Чем и занимается Миронюк — получая за свою «работу» деньги как от Навального, так и от пятидесятников Незалежной. Через Миронюка в прошлом году устроил свою пропагандистскую поездку в Воркуту либеральный видеоблогер Илья Варламов, выпустивший потом фильм про Воркуту как про настоящий ад на Земле.

Миронюк вербует воркутинцев к Навальному по- сектантски — используя трудные жизненные ситуации. С 2011 года пастор держит в Воркуте кафе украинской кухни «Хуторок». Там бесплатно кормят бездомных, безработных, безнадзорных подростков и других социально незащищенных воркутинцев. Когда те становятся завсегдатаями «Хуторка», они уже — объект жесткой вербовки. Эти воркутинцы становятся навальнистами на молитвенных собраниях «Силоама», а иногда и перед своим обращением в пятидесятничество. ИА Newstes напоминает, по точно таким же вербовочным лекалам действуют сектанты украинского происхождения на Юге России. Не каждый навальнист — обязательно сектант. Но адепты тоталитарных сект (особенно так называемых «целительских») после принятия «пакета Яровой», запрета в России «Свидетелей Иеговы» , а также закона об иностранных агентах — ярые противники действующей российской власти. А значит они — если не сторонники Навального, то точно его союзники.

С навальнистами обработанных сектами россиян роднит общая антипатия к структурам ФСБ, которые занимаются охраной конституционного строя. Известно, что Навальный обвиняет в своем отравлении как раз главк ФСБ — преемника Пятого главного управления КГБ СССР, которое до 1986 года боролось с антисоветчиной и ловило диссидентов. Сейчас эти наследники Дзержинского охраняют конституционный строй России от ваххабитов, нацистов, сепаратистов, воинствующих либералов- русофобов и других подрывных элементов. Навальный, «катя бочку», на это управление ФСБ, прекрасно понимает, что лжет. Защита конституционного строя в ФСБ сейчас — сугубо кабинетная аналитическая работа. Служащие там офицеры ни по подготовке, ни по личным качествам не похожи на киношного Штирлица, который, если надо, даст бутылкой по голове гестаповцу и пристрелит не моргнув глазом засланного провокатора… Силовые спецоперации с захватами и перестрелками — это прерогатива «Альфы». А стражи конституционного строя из ФСБ должны быть вежливыми и обходительными в общении с людьми вроде Навального. Блогер- оппозиционер, возводя обвинения на этих вежливых чекистов, явно исходит из ложного принципа «Вежливость — слабость характера». Вполне возможно, что Навальный решил подгадить именно этому главку, потому что по роду своей подрывной деятельности был вынужден ранее иметь с ним тактичный, но неприятный разговор. Скорее всего, у Навального на слуху — только это управление ФСБ, так как про другие лубянские службы он ничего не знает. Да и откуда блогеру знать про это…

Илья Ремесло напомнил, что Навальный и его команда создали себе у протестной публики репутацию вездесущих сыщиков, которые только по им ведомым каналам выискивают по всей России факты коррупции — точно как Шерлок Холмс с доктором Ватсоном:

«Эта репутация фальшивая. У Навального и его сторонников нет связей и возможностей для того, чтобы быть теневым ФСБ. Взять хотя бы недавний доклад „Фонда борьбы с коррупцией“ про роскошную жизнь правящей вертикали в Карачаево-Черкесии. Там все взято из телеграм-каналов и ранних публикаций в СМИ. Доклад рассчитан на мегаполисную недалекую публику, для которой наш Северный Кавказ — как Афганистан периода правления „Талибана“ (запрещен в России). Доклад навальнистов укрепляет мыслительную картинку, что дескать на Кавказе всегда все было плохо, ничего хорошего там быть в принципе не может, и вообще хватит кормить этот Кавказ… Сам Навальный подчеркнул однажды свое пренебрежение к Кавказу, заявив в своем официальном видеодокладе по Дагестану: „Я обращаюсь к дагестанским пацанам…“ Эти строчки — цитата из композиции популярного у столичной молодежи YouTube -косплеера Enjoykin. Что популярно у хипстеров из Москвы и Питера, то у молодежи Махачкалы и Дербента может вызвать отторжение, это должен был и Навальный понимать… Сама форма такого фамильярного обращения — хамство. Уважай Навальный кавказцев, он бы сказал „ассалам алейкум“ или „здравствуйте“…»

Еще пара любопытных деталей насчет «тесных взаимоотношений» Навального с Северным Кавказом. В первых числах января «Эхо Москвы» и другие либеральные СМИ, освещая «новичковые приключения» Навального, попытались огорошить публику сенсацией. Рупоры «свободной журналистики» написали: офицеры из той группы ФСБ, что якобы «отравила» Навального, ранее ездили по Северному Кавказу. В ходе их поездок в 2014 году в Кабардино-Балкарии был убит журналист «ичкерийского» журнала «Дош» Тимур Куашев, а в 2015 году в Дагестане — лезгинский общественный деятель Руслан Магомедрагимов, сообщили либеральные СМИ.

Эта «сенсация» — цитата из интервью телеканалу «Дождь» болгарина Христо Грозева, редактора русофобского «портала расследований» Bellingcat. Интервью Грозева должно было создать впечатление, что Грозев получил эту информацию от «многочисленных сторонников» Навального в КБР и Дагестане…

«В итоге получился один пшик. У Навального нет своих людей в Кабардино-Балкарии и Дагестане — по крайней мере, мне лично об этом ничего не известно. Возможно, что Грозеву было нужно сделать на пустом месте сенсацию. Он потратил время на поиски жареных фактов определенного срока давности… и нашел информацию про Куашева и Магомедрагимова. Про этих людей Грозев узнал впервые. Если Навальный слышал это интервью Грозева, он также впервые узнал от Грозева о существовании этих людей», — говорит Илья Ремесло.

Илья Ремесло — автор аналитического доклада о становлении «регионального суверенитета» Республики Татарстан и о роли татарских национал- сепаратистов в этом политическом тренде команды экс- президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Если на Кавказе у Навального сторонников нет, то в Татарстане Навальный вполне может рассчитывать на национал- сепаратистов и многих этнократов из Казанского кремля, говорит эксперт. «Этнократические лозунги, что „хватит Татарстану кормить Россию“ идеально вписываются в концепцию Навального, что „хватит России кормить национальные окраины“. В этом отношении Навальный — типичный недалекий русский националист, действующий по отношению к своей стране как прямой враг», — говорит эксперт.

Илья Ремесло напомнил, что Навальный во время «болотно-сахаровских» протестов 2011−12 годов стоял плечом к плечу с координатором «Левого фронта» Сергеем Удальцовым. В августе 2012 года Удальцов приехал в Казань и дал пресс- конференцию в офисе сепаратистской организации «Всетатарский общественный центр». Модератором казанской конференции левака Удальцова был молодой лидер татарских сепаратистов Наиль Набиуллин, напомнил Илья Ремесло.К сожалению, очень многие товарищи Удальцова по российскому левому движению (да и многие участники правых «Русских маршей») верят в отравление Навального «Новичком» руками ФСБ по указанию Кремля. Здравой человеческой логике эта вера в «зловещую руку Кремля» не поддается.

По самому отравлению Навального. В российском экспертном сообществе, которое занимается казусом Навального, сложилось мнение: мифический «Новичок» был на самом деле обострением панкреатита у блогера. Стоит заметить, панкреатит часто встречается у хронических алкоголиков. Конечно, нет четкой информации, что Навальный накануне госпитализации в Берлин допился, что называется, «до зеленых эсэсовцев»… Но для лидера российской протестной молодежи, каковым себя считает Навальный, диагноз вроде панкреатита — верный политический смертный приговор.

Муса Ибрагимбеков