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Уход за цветочными культурами

Уход за цветочными культурами

Цветы доставляют людям отличное настроение, несказанное удовольствие, восхищение и радость. Чтоб восхищаться этим чудом каждый день, люди, которые хорошо разбираются в цветоводстве, выращивают эти прекрасные растения. За цветами, как и за любым живым существом, нужен правильный и особый уход.

Чтоб растение интенсивно росло нужен правильный полив. Если давать слишком много воды цветку, то он сильно разрастается и плохо цветет. Обязательно нужно знать, когда полить растение. Необходимо узнать потребность в воде, после нужно узнать состояние почвы. Поливать растения лучше утром или вечером. Если полить во время жары, то вода испаряется и растение не получает достаточное количество воды, возможны даже ожоги.

Если вы пересаживаете цветок, то не делайте этого в сухую почву. Растения высаживают во влажную почву. Если растение пересадить в сухую землю и потом полить, то это сильно навредит растению, а может быть и убьет.


Многолетники важно поливать часто в течении первого года. А после разрастания цветка, полив производится зависимо от погодных условий. Одни многолетники устойчивы к засухе, им не нужен регулярный полив. Другие, напротив, требуют достаточной влажности для обильного и продолжительного цветения.

Обратите внимание на температуру воды при поливе. Часто используют водопроводную, поэтому рекомендуется использовать воду, которая стоит больше суток, в ней будет меньше хлора, и температура будет нормальной для растения. Но лучше всего использовать дождевую или снеговую воду.

Нужно помнить, что у некоторых цветов опадают соцветия, если на них попадает вода. Поэтому, когда происходит цветение, стоит поливать только возле корней. Также важно следить за напором струи, он не должен быть сильным, чтоб не размыть водой корни.

Свет, важен для растений, но не для всех. Растения делят на светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые. Цветы, которые любят свет важно досвечивать в зимний период, чтобы оно получило достаточное количество света.

Для растений важно тепло. Для каждого вида растений нужна определенная температура. Также важно знать, что фаза на разных фазах развития цветка требуется разная температура, прорастающему растению нужно больше тепла, чем взрослым растениям.

Самый высокий уровень фотосинтеза достигается при определенном содержании углекислого газа. Если цветы выращивают в теплицах, то необходимо довольно часто проводить смену воздуха.

Цветам нужны подкормки и удобрения, они помогают им расти и подпитывают растения полезными веществами.

Вашим растениям могут грозить различные болезни и вредители. Обязательно защитите их и следите за состоянием, делайте профилактики заболеваний.

Если соблюдать все эти советы, то вы сможете вырастить маленькое чудо, и даже не одно. Главное – это старание и терпение.

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По материалам: planktons

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