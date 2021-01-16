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В Германии заявили, что ответили на все запросы России по Навальному

В Германии заявили, что ответили на все запросы России по Навальному

Германия ответила на четыре правовых запроса России по Алексею Навальному. Федеральное ведомство по делам юстиции ФРГ передало Москве протоколы допроса Навального прокуратурой Берлина, однако какой-либо медицинской информации Москве не передавалось.

Как передает Deutsche Welle, соответствующее заявление 15 января сделал представитель министерства юстиции Федеративной республики.

«Федеральное правительство исходит из того, что правительство РФ теперь незамедлительно предпримет все необходимые шаги для расследования преступления против господина Навального. Это преступление должно быть расследовано в России», — сказал чиновник Минюста.

Он заверил, что официальный Берлин дал ответы на все запросы Москвы, которые делались в августе и сентябре 2020 года. Отказ в медицинской информации он объяснил немецкими нормами, которые делают данные о состоянии здоровья человека подлежащими «особенно строгой защите».

Таким образом, из этого следует, что с момента отправки первых запросов до получения ответов на них прошло почти полгода. На протяжении всего этого срока Россия не раз просила предоставить данные и улики, а также предупреждала Германию об ответственности за клевету по делу Алексея Навального.

Как сообщало ИА Newstes, Навальный объявил, что вернется в Россию 17 января рейсом авиакомпании «Победа». Накануне Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обратилась в суд с просьбой заменить блогеру условный срок на реальный по «делу Ив Роше».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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