В Конституции США был закреплен «сухой закон»

Влада Некрасова

В конце XIX века в США возникло антиалкогольное движение. Была создана партия «сухого закона», а в XX веке противники спиртного закрепили запрет на алкоголь в Конституции. Это произошло 101 год назад, 16 января 1920 года.

Борьбу за трезвость в Америке начали женские объединения и церковь. Ещё в 1893 году образовалась Лига «противников салунов», где пьянство, азартные игры и проституция были обычным делом. В 1905 году в ряде штатов ввели «сухой закон» — спиртное нельзя было купить в Канзасе, Мэне, Небраске и Северной Дакоте. Через десять лет трезвость стала нормой жизни в 26 штатах. Этому способствовало и то, что после вступления США в Первую мировую войну правительство стремилось сберегать запасы зерна, которое, в том числе, использовалось для производства спиртных напитков.

День 16 января в истории

В 1917 году Конгресс США принял и направил на утверждение штатов проект Восемнадцатой поправки к Конституции о введении «сухого закона». Затем в стране полностью прекратили производство виски, а через два года перестали делать пиво. С 1 июля 1919 года на территории США полностью запретили продажу спиртных напитков, а 16 января 1920 приняли поправку к Конституции о введении «сухого закона». Это лишило лицензий на бизнес виноделов, поставщиков алкоголя и торговцев спиртным.

Против ратификации поправки выступили штаты Коннектикут, Иллинойс, Род-Айленд и Висконсин. Именно оттуда в другие штаты шла контрабанда алкоголя. На борьбу с нарушителями власти потратили более 12 миллионов долларов, а в декабре 1933 года «сухой закон» отменили.