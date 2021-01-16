В Литве снова подумывают занести Филиппа Киркорова в «чёрный список»
После того как стало известно, что компании, планировавшие концерты Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского в Литве, получили субсидии за несостоявшиеся или отложенные мероприятия, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис (Союз отечества — Христианские демократы Литвы) сказал, что создал специальную рабочую группу. Данная группа будет решать можно ли расширить так называемые «черные списки», т. е. списки невъездных лиц, пишет Delfi.lt.
Председатель парламентского комитета иностранных дел Жигимантас Павилёнис (СО-ХДЛ) считает, что необходимо запретить в Литву въезд людей, использующих «мягкие меры пропаганды», а для этого надо создать единую межведомственную систему.
По его словам, для такого решения нужно юридическое обоснование. «Несмотря на то, что музыкальные пристрастия могут быть разными, мы должны видеть ясное юридическое основание, в соответствии с которым людей рекомендуют внести в список невъездных на территорию тех или иных стран», — сказал министр.
Он отметил, что списки невъездных нужно регулярно обновлять, дополняя их, например, белорусскими чиновниками. «Людей, которые напрямую участвуют в подавлении протестов, также надо вносить в „черные списки“. Этот процесс не должен останавливаться», — отметил Ландсбергис.
Павилёнис в свою очередь сказал, что тем российским исполнителям, которые в своем творчестве используют «мягкую пропаганду», надо запретить приезд в Литву.
Он напомнил, что ранее вместе с коллегой Лауринасом Кащюнасом предлагал правительству расширить критерии, по которым человеку можно запретить въезд в Литву.
Напомним, что в марте 2018 года литовский парламентарий Лауринас Кащюнас (СО-ХДЛ) предложил внести в список невъездных российского эстрадного певца Филиппа Киркорова. Кащюнаса возмутили слова, произнесенные Киркоровым 18 марта в посольстве России в Литве.
Отметим, что певец побывал в прибалтийской республике с концертным туром. На выборах президента России он проголосовал в Литве, на избирательном участке, организованном в здании диппредставительства.
Он добавил: «Я за сильного президента, за сильную Россию, за настоящую Россию, в которой я родился пятьдесят один год назад. Я голосовал за свою красивую страну, которая никогда и никому не желала ничего плохого и никогда ни на кого первой не нападала».
Ранее Литва уже внесла в свои «черные списки» Олега Газманова и Григория Лепса.