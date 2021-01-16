В Литве снова подумывают занести Филиппа Киркорова в «чёрный список»

Алексей Вольцев

После того как стало известно, что компании, планировавшие концерты Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского в Литве, получили субсидии за несостоявшиеся или отложенные мероприятия, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис (Союз отечества — Христианские демократы Литвы) сказал, что создал специальную рабочую группу. Данная группа будет решать можно ли расширить так называемые «черные списки», т. е. списки невъездных лиц, пишет Delfi.lt.

Председатель парламентского комитета иностранных дел Жигимантас Павилёнис (СО-ХДЛ) считает, что необходимо запретить в Литву въезд людей, использующих «мягкие меры пропаганды», а для этого надо создать единую межведомственную систему.

«Подобные обсуждения ведутся. Вчера в министерстве мы создали группу людей, которые оценят такие возможности с юридической точки зрения. Посмотрим, какие будут выводы», — сказал Ландсбергис.

По его словам, для такого решения нужно юридическое обоснование. «Несмотря на то, что музыкальные пристрастия могут быть разными, мы должны видеть ясное юридическое основание, в соответствии с которым людей рекомендуют внести в список невъездных на территорию тех или иных стран», — сказал министр.

Он отметил, что списки невъездных нужно регулярно обновлять, дополняя их, например, белорусскими чиновниками. «Людей, которые напрямую участвуют в подавлении протестов, также надо вносить в „черные списки“. Этот процесс не должен останавливаться», — отметил Ландсбергис.

Павилёнис в свою очередь сказал, что тем российским исполнителям, которые в своем творчестве используют «мягкую пропаганду», надо запретить приезд в Литву.

«Лично я считаю так. До жесткой силы мы, я надеюсь, не дойдем, но мягкая угроза есть, мы должны на это реагировать», — сказал депутат.

Он напомнил, что ранее вместе с коллегой Лауринасом Кащюнасом предлагал правительству расширить критерии, по которым человеку можно запретить въезд в Литву.

«Нам тогда не удалось убедить правительство. По моим сведениям, мы об этом говорили с Лауринасом, в ближайшее время состоится заседание парламентского комитета по нацбезопасности и обороне, я приму в нем участие. Мы серьезно обсудим это со всеми ведомствами, обсудим создание системы, чтобы не пришлось реагировать на каждый отдельный случай. Это поможет ведомствам, которые не сталкиваются с геополитическими угрозами, избежать подобных ошибок в будущем», — заключил Павилёнис.

Напомним, что в марте 2018 года литовский парламентарий Лауринас Кащюнас (СО-ХДЛ) предложил внести в список невъездных российского эстрадного певца Филиппа Киркорова. Кащюнаса возмутили слова, произнесенные Киркоровым 18 марта в посольстве России в Литве.

Отметим, что певец побывал в прибалтийской республике с концертным туром. На выборах президента России он проголосовал в Литве, на избирательном участке, организованном в здании диппредставительства.

«У меня сегодня настроение очень праздничное, посмотрите, какой весенний день. Я нахожусь за границей. В то же время я нахожусь на территории, которая когда-то называлась Советский Союз. Это было все единое государство. Сейчас мы разделены — на разные части, разные территории, разные валюты. Но находясь сейчас здесь на гастролях, я понимаю, что для музыки нет границ. И сегодняшний день, сегодняшний праздник — он потому, что выборы всегда были каким-то особым событием в жизни каждого из нас», — заявил певец.

Он добавил: «Я за сильного президента, за сильную Россию, за настоящую Россию, в которой я родился пятьдесят один год назад. Я голосовал за свою красивую страну, которая никогда и никому не желала ничего плохого и никогда ни на кого первой не нападала».

Ранее Литва уже внесла в свои «черные списки» Олега Газманова и Григория Лепса.