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В московском регионе ожидаются метели

В московском регионе ожидаются метели

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что в субботу, 16 января, в московском регионе ожидаются снегопад и метели, передает РИА «Новости».

«Ночью в субботу снег небольшой, по области — умеренный, а днем — уже умеренный в Москве и местами сильный в области. Будут и метели, так как порывы ветра будут достигать 15 м/с», — сообщила синоптик.

По ее словам, в воскресенье, 17 января, также стоит ожидать небольшой снег. «Высота снежного покрова подрастет на 8-9 см. Будет он немного выше нормы», — сказала Макарова.

Специалист отметила, что нормой высоты снежного покрова для данного периода времени считается 37 см. В пятницу высота составляла 34 см, в субботу составит порядка 42-43 см.

Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на Крещение


Ранее офтальмолог Ирина Лещенко призвала защищать зимой глаза от ультрафиолетовых лучей, которые отражаются от снега и льда, с помощью солнцезащитных очков. 

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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