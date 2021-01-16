В России третий день подряд больше 24 тыс новых заболевших за сутки

Влада Некрасова

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с эпидемией коронавируса за минувшие сутки в России опасной инфекцией заразились 24 092 человека.

Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 3 544 623 человек. При этом имеются поводы для того, чтобы говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации.

Третий день подряд суточная заболеваемость в стране превышает 24 тысяч человек: 14 и 15 января штаб отчитывался о 24,7 тыс. инфицированных.

Лидером по числу выявленных случаев заражения за сутки продолжает оставаться Москва (4674), на втором месте Санкт-Петербург (3253), на третьем — Московская область (1406). Всего с начала пандемии в этих регионах заразились 887,6 тыс., 294,1 тыс. и 176 тыс. человек соответственно.

За сутки в России выздоровели 27,3 тыс. человек, что превышает число заболевших. Общее количество излечившихся теперь составляет 2 936 991 человек.

Умерли за тот же период 590 инфицированных, что стало рекордным показателем с начала текущего года. Общее число жертв инфекции, по данным штаба, превысило 65 тыс.

Как сообщало ИА Newstes, в соответствии с распоряжением президента России Владимира Путина, 18 января в нашей стране начнется массовая вакцинация населения от коронавируса